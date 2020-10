Kristalina Georgieva: “No vamos a Argentina con la idea de que ajusten el gasto en este momento” - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 19:13hs.

La directora gerente del FMI Kristalina Georgieva afirmó que la misión del staff técnico del organismo que llegó este martes a Buenos Aires no tendrá entre sus metas pedir al país “que ajuste el gasto en este momento", en referencia al impacto económico de la pandemia.La máxima funcionaria del Fondo Monetario Internacional dijo que el equipo que sostendrá reuniones con el Gobierno para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo programa financiero tendrá entre sus objetivos “ante todo escuchar a las autoridades y a la sociedad argentina”.“Hemos tenido muy claro en esta crisis que es importante brindar apoyo a las empresas y, lo que es más importante, a los trabajadores. Así que no venimos con la idea de ‘bueno, veamos cómo podemos ajustar aún más el gasto en estos tiempos’”, explicó Georgieva en declaraciones a CNN.“Le damos este consejo a todo el mundo. Esta crisis es un shock exógeno. Nos hizo hacer lo impensable: dejar de producir conscientemente y dejar de consumir. Eso requiere un alivio mediante el apoyo a la economía", insistió. Georgieva coincidió en ese sentido con el ministro de Economía Martín Guzmán, que se había preguntado “¿Por qué tiene que bajar el gasto público? No es a lo que apuntamos, pero queremos las cuentas fiscales en orden, eso seguro”.Respecto a la marcha de las negociaciones con la Argentina, la directora gerente del Fondo dijo que el organismo espera “ayudar a Argentina a definir unos objetivos de crecimiento a mediano plazo. Ver cuáles son los obstáculos al crecimiento. Y también para que la economía salga más fuerte para que pueda cumplir con las expectativas de la sociedad argentina”, apuntó.Consultada sobre si aceptaría que como parte del nuevo programa financiero el FMI realice nuevos desembolsos de dinero hacia el país, Georgieva evitó dar una definición. “Estamos en una etapa muy temprana. Esta es nuestra primera visita. Por supuesto, Argentina es miembro del FMI y, como todos los miembros, estamos ahí para usted, para la gente de todos nuestros países, estamos para la gente de Argentina”, comentó.Por último, afirmó que el Fondo Monetario busca “ser parte de una solución duradera a lo que ha sido durante tanto tiempo ciclos de auge y caída en Argentina. Y vamos a Argentina con la mente abierta para buscar la manera de llegar a ese punto en que Argentina es sólida, estable y próspera”, concluyó.La directora adjunta del Hemisferio Occidental del Fondo Julie Kozack y el jefe de la misión para la Argentina Luis Cubeddu se quedarán en el país hasta el fin de semana. Ellos y el representante del FMI en Buenos Aires, Trevor Alleyne, se entrevistarán con el ministro de Economía Martín Guzmán, con el director argentino en el Fondo Sergio Chodos y con otros funcionarios. También mantendrán encuentros con economistas y dirigentes del sector privado.En esta primera instancia se prevén discusiones sobre el cepo cambiario reforzado y de las medidas para agilizar el ingreso urgente de dólares. También tendrá impresiones sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2021, que contempla un déficit primario del 4,5% del PBI para el año que viene. La Argentina quiere correr los vencimientos de capital, que comienzan a saldarse en 2021, hasta al menos 2024. Para eso, debe negociar un nuevo programa con el Fondo.Kristalina Georgieva fue una aliada clave para renegociar la deuda con los acreedores privados. El FMI, a pedido de la Argentina, sentó bases para un acuerdo sostenible, con límites a lo que el país podía pagar en el tiempo. Desde el lado de Washington, esas bases garantizarían que el país tenga capacidad de repago de la deuda que mantiene con el organismo.