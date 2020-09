Koeman habló por primera vez de Messi desde que se confirmó su continuidad en Barcelona - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020 | 12:00hs.

A una semana de la confirmación del propio Lionel Messi de su continuidad en Barcelona, el técnico del equipo, Ronald Koeman, se refirió al argentino, a quien valoró como “el mejor". Además hizo un balance de sus primeras dos semanas al frente del plantel, que ayer sumó a su primer refuerzo importante, el bosnio Miralem Pjanic, y que mañana tendrá su primer amistoso de la pretemporada.“Ya he dicho varias veces que es el mejor. Messi en su forma de físico es un jugador importantísimo que ya lo ha demostrado durante muchos años y ojalá que lo pueda repetir esta temporada también”, expresó el holandés.Koeman se refirió también a sus primeras impresiones luego del inicio de su ciclo: “Llevamos dos semanas y creo que los jugadores están trabajando muy bien, con gran intensidad física. Ahora nos tocará trabajar algo más en lo táctico pero han demostrado muchísimo animo, interés e intensidad y eso para mí es lo más importante porque para mí se entrena como se juega. Estoy contentísimo con el trabajo realizado en estas dos semanas”, destacó.Miralem Pjanic, uno de los refuerzos azulgranas para esta temporada, llegó anoche a Barcelona y dijo a los medios del club que no puede esperar “a conocer a sus compañeros”, con los cuales coincidió hoy en el entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.El mediocampista bosnio, fichado procedente de Juventus, ya está recuperado del coronavirus, el culpable de que haya tenido que permanecer dos semanas aislado, retrasando así su llegada a Barcelona. Pjanic dio positivo en la prueba PCR a la que se sometió el 22 de agosto.“Es un día muy especial y estoy muy contento, tengo muchas ganas de empezar la nueva temporada. Espero ayudar al equipo a ganar muchos títulos”, declaró.Y respecto a su estado de salud Pjanic explicó que está “bien y recuperado”. A pesar de que estuvo dos semanas en casa, ha intentado “mantener la forma”.Hoy el plantel hizo la última práctica antes del primer partido de la pretemporada contra el Nastic de Tarragona, un entrenamiento que contó con las novedades de Nelson Semedo, Trincao y Martín Braithwaite, que se incorporaron al equipo después de estar con sus selecciones.Quien no podrá estar disponible para el técnico Ronald Koeman para el partido de mañana es Ansu Fati. El internacional español tiene una contusión en la cadera derecha que sufrió durante el entrenamiento de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad.Sin alineaciones confirmadas pero con la ansiedad de volver al Barcelona, el club está listo para el primer partido de la pretemporada que se jugará mañana en el estadio Johan Cruyff, desde las 14, hora de la Argentina, ante el Nástic de Tarragona.