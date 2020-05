Karol G volvió a las redes con una nueva versión de ‘Tusa’

Jueves 7 de mayo de 2020

Son muchos los artistas que aprovechan la pandemia para hacer versiones de sus éxitos. Karol G se puso en contacto con parte de su equipo para interpretar “Tusa” desde su casa. Algunos de sus bailarines y músicos participaron desde del hit, uno de los temas del verano que tuvo como invitada a Nicki Minaj. “Es una canción que me encanta. Nunca imaginé que iba a llegar tan lejos. Me puso mucha presión para lo que va venir. Me sigue sorprendiendo y van apareciendo nuevas versiones que me ponen muy feliz”, contó Karol G, en febrero, en una entrevista con La Viola. “NIcki Minaj es una artista que crecí escuchando. Me gusta mucho todo lo que hace. En junio, ella me empezó a seguir en Instagram y a ponerle ‘like’ a mis publicaciones. También comentó algunos de mis posteos. Pasó un mes y nació la idea de hacer algo juntas. Nos pasamos varias ideas. No volvimos a hablar hasta septiembre cuando apareció ‘Tusa’ y nos llevó al éxito”, agregó la artista emocionada.