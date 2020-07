Karol dio detalles de su nuevo trabajo

Jueves 23 de julio de 2020

Después de romper todos los récords con ‘Tusa’, que grabó junto a Nicki Minaj, Karol G presentó ‘Ay, Dios Mío!’, un tema que promete llegar a los primeros lugares de las listas. “Es una canción que preparé a lo largo de mucho meses con mucho amor. Transmite una vibra muy positiva, que habla del amor. Me parece que es un poco la energía que uno necesita en estos días”, describió Karol G. Sobre el video, la colombiana contó que estuvo en los más mínimos detalles. “Es un clip donde me muestro más real. Todos estamos en una época de cambios. El coronavirus me sorprendió con un tour muy grande, con una canción muy exitosa como ‘Tusa’. Al cancelar los shows me sentí enojada y triste. Pensé mucho y reconocí que era un tiempo que necesitábamos. Es el despertar a nuevas cosas. Hay una humanidad que quiere surgir mucho más unida”.