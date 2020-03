Karina hace conciencia en pleno mes de la lucha feminista

Viernes 13 de marzo de 2020

Cada vez más famosas se muestran preocupadas por la tasa de femicidios que sigue creciendo en la Argentina y se animan a contar situaciones de violencia machista que sufrieron solo por el hecho de ser mujeres. Preocupada y angustiada, Karina La Princesita relató en Twitter un acoso sexual que padeció cuando era chica.

Una seguidora le dijo que “no hay piba a la que no le haya pasado nada”. Lejos de dejar pasar el comentario, Karina La Princesita detalló un hecho que sufrió en la adolescencia. “Una vez, saliendo del colegio, frenó una camioneta blanca. En ella había un hombre masturbándose; me agarró de la muñeca y me quiso meter adentro. No sé de dónde saqué fuerzas para soltarme y salir corriendo”, relató.

La cantante explicó que se preocupa mucho por la seguridad de las mujeres en sus shows por el acoso que sufrió de chica; siente que esa situación la marcó para siempre.

También compartió un tuit de C5N con una placa que informa “Hallaron sin vida el cuerpo de Fátima (Acevedo)”. “Estoy podrida de denunciarlo y que la policía no haga nada”, se la escucha decir a la joven en un audio antes de haber sido asesinada por su expareja, a quien había denunciado seis veces.

Tan indignada como preocupada, Karina se expresó al respecto y le pidió al Estado que tome medidas. “Hijos de re mil put*. Él y todos los cagones, cómplices y mierd* que lo protegen. A él y a tantos otros. Son todos responsables. Ya es hora que paguen todos y que se haga algo antes de que sea tarde. ¿Qué mier* están esperando para cambiar esto, loco? La p*** madre”, exclamó

Además en Instagram hizo un posteo con referencia a los hombres, que pedía que acompañen a las chicas para que no estén solas en la calle “No sé quién lo escribió, pero siento la necesidad de compartirlo y que lo lea la mayor cantidad de gente posible. Podrán no ser eficientes quienes deberían cuidarnos, podrá actuar tarde la justicia, podrá ser para muchos solo una muerte mas, podrán cubrirse, podrán fugarse, podrán hacer algo recién cuando ya es tarde... Pero podemos cuidarnos entre nosotros. DALE, ACOMPÁÑALA!!!