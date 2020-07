Kanye West y sus intenciones de ser presidente de EE.UU.

Martes 7 de julio de 2020

Kanye West dijo el sábado que se postula para presidente en las elecciones de Estados Unidos de 2020, un desafío aparente para enfrentarse cara a cara con el presidente Donald Trump.“Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro”, tuiteó West. “¡Me postulo para presidente de Estados Unidos!# 2020VISION”.West tuiteó sus planes días después de sacar una nueva canción y anunciar un nuevo álbum titulado God’s Country (El país de Dios).Los fanáticos inmediatamente tuitearon su apoyo al músico y magnate de los negocios, que tiene una historia de promocionarse a sí mismo y a sus proyectos con declaraciones políticas.Hasta ahora no parece que West tenga ninguna intención real de postularse para presidente.Con las elecciones a sólo cuatro meses de distancia, West aún necesitaría registrarse con la Comisión Federal de Elecciones, presentar una plataforma de campaña, recolectar suficientes firmas para ingresar a la boleta electoral de noviembre y más.Ya no ha cumplido el plazo para presentarse como candidato independiente en muchos estados.Aún así, obtuvo al menos un respaldo notable. El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien recientemente fue fotografiado con West, respondió a su tuit con: “¡Tenés todo mi apoyo!”Kim Kardashian West también retuiteó el anuncio de su esposo con un emoji de bandera estadounidense.En el anuncio, no es la primera vez que West se burla de la idea de postularse para presidente de Estados Unidos.West dijo primero que se candidatearía a jefe de estado en los MTV Video Music Awards 2015. Terminó su discurso de aceptación del Premio Video Vanguard diciendo que se lanzaría para 2020. Pero en enero de 2019, tuiteó “2024“, aparentemente retrasando sus planes.En una entrevista de mayo de 2018 con Charlamagne tha God, West dijo que si ejecutara su plataforma sería “la campaña de Trump y quizá los principios de Bernie Sanders. Esa sería mi mezcla”.En los últimos años, West ha ganado y perdido fanáticos por su apoyo a voces a Trump.West regularmente tuiteó su admiración por el presidente, se puso una gorra de “Make America Great Again” (“Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”) y visitó la Oficina Oval.