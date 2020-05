Justin y Ariana, juntos por una buena causa

Lunes 4 de mayo de 2020

Ariana Grande y Justin Bieber publicarán una colaboración titulada “Stuck With U”. Las ganancias que obtendrán por la canción serán destinadas a una fundación que trabaja para ayudar a los afectados por el coranavirus.“Los beneficios de las reproducciones y ventas se donarán a la organización First Responders Children’s Foundation, que financia ayudas y becas para los hijos de los profesionales de salud, emergencias y seguridad que trabajan durante esta pandemia global”, explicó la cantante Ariana Grande un posteo de Instagram, anunciando que la canción se estrenará en pocos días.La esperada canción será difundida el 8 de mayo. La noticia causó una revolución entre los fanáticos de ambos cantantes, que dejaron miles de mensajes celebrando el single.“Aquí está el anuncio. Muy emocionado porque finalmente lo logramos. Voy a lanzar una nueva canción #StuckwithU con mi amiga @ArianaGrande’’, escribió por su parte Bieber.El jueves, Justin hizo un posteo en su cuenta de Twitter que decía: “Anuncio especial”. Y Ariana lo compartió agregando el mensaje: “Nos vemos todos ahí”.El feat es muy significativo, ya que en el primer episodio de Justin Bieber: Seasons, la serie documental del cantante, relata la importancia que tuvo Ariana en su regreso a los escenarios. Después de la depresión que lo obligó a alejarse de las giras, ella lo invitó a cantar en su concierto en Coachella en la edición de 2019.“Coachella no iba a traer a ningún invitado esta noche, pero mi amigo vino a pasar un rato con ustedes y pensamos que podría ser divertido hacer algo por ustedes. Esto no fue planeado en absoluto. Gracias por estar aquí, Justin. Los queremos mucho”, dijo la cantante para presentar a Bieber.La publicación de la canción llega dos meses después de que Bieber publicara su exitoso disco Changes, después de años de silencio discográfico.