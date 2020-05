Justin quería llegar virgen al matrimonio

Domingo 24 de mayo de 2020

Justin Bieber se sinceró con sus fanáticos y reveló que le habría gustado iniciar su vida sexual con su esposa, la modelo estadounidense Hailey Baldwin, e incluso aseguró, durante una transmisión en redes sociales, que si pudiera cambiar algo en su vida, llegaría virgen al matrimonio.

Dijo que “no cambiaría nada de lo que viví porque eso me hizo lo que soy”, pero “si pudiera dar marcha atrás, no enfrentarme a todo ese dolor y a esas dificultades que experimenté, probablemente me habría reservado hasta el matrimonio”, sostuvo, sincero.

“El sexo puede confundirlo todo. Nosotros estuvimos en esa situación y sabemos que es cierto”, sostuvo.