Justin Bieber superó a Elvis Presley y festeja sus 26 años con un nuevo éxito

Lunes 2 de marzo de 2020

Ayer, Justin Bieber celebró la legada de sus 26 años. Y, por apenas unos días, logró superar el récord alcanzado por mismísimo Elvis Presley, convirtiéndose en el artista más joven en conseguir el primer lugar del Billboard 200 Chart por séptima vez. La noticia sorprendió, sobre todo, porque el canadiense llevaba tres años alejado de la música antes de lanzar Changes, su nuevo álbum. Y muchos dudaban que, después de tanto tiempo, sus fans lo siguieran apoyando.Justin estaba intentando recuperarse de la depresión, mientras se trataba la enfermedad de Lyme que también padece, cuando decidió volver al ruedo con un nuevo disco. Según dijo, logró hacerlo gracias al apoyo de dos mujeres: su esposa, Hailey Baldwin, que le proporcionó “la inspiración y la motivación” que necesitaba para crear nuevas canciones, y también su colega Ariana Grande, quien lo ayudó a “superar la ansiedad” que tenía por regresar a los escenarios.Pues bien, a sólo diez días de su lanzamiento, Changes llegó a la cima del ranking. Y, así, el Rey de Pop terminó destronando a el Rey del Rock & Roll, que había logrado posicionar su séptimo disco en ese lugar a los 26 años, mientras Justin, aunque por pocos días, lo hizo cuando todavía tenía 25.Lo curioso fue que, desde el más allá, Elvis tuvo la deferencia de felicitar a Justin por su logro. Sucede que el rockero tiene una cuenta oficial de Twitter que, por supuesto, maneja un Comunity Mánager. Y desde ella se realizó un posteo en el que se arrobó al canadiense.“Ayer se hizo historia en la música. ¿Qué tienen en común el Rey del Rock And Roll y el Rey del Pop del siglo XXI? Enhorabuena por conseguir un nuevo récord @justinbieber”, decía la publicación, a la que el canadiense respondió “Agradecido”.En su corta vida, Justin ha pasado por todo tipo de experiencias. Nacido en London, Ontario, el 1 de marzo de 1994, había empezado a cantar siendo un niño, a modo de hobby y subiendo sus videos a Youtube. Pero en 2008 el productor musical Scooter Braun lo descubrió y se convirtió en su mánager. Entonces él tenía apenas 14 años y comenzaba, casi sin quererlo, una vertiginosa carrera internacional.Al año siguiente, Justin publicó su primer sencillo: One Time. La canción se posicionó en los primeros lugares de los charts de más de diez países. Y, el 17 de noviembre de 2009, lanzó su primer álbum, My World, que incluyó el hit Baby y lo convirtió en el primer artista en tener siete sencillos de un disco debut en el Billboard Hot 100.Desde ese momento, el canadiense tuvo que olvidarse de lo que era tener una “vida normal”. Siendo una adolescente, conoció el lado positivo y el negativo de la fama. Y al éxito se le contrapusieron los excesos, que muchas veces no pudo controlar. “La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué, tendría doce o trece años”, contó recientemente en el documental Justin Bieber: Seasons.A la marihuana le siguieron las pastillas, los alucinógenos y los antidepresivos. “Sentía que estaba muriendo. Mi equipo de seguridad tenía que comprobar todas las noches que tenía pulso”, confesó el canadiense.Actualmente, Bieber tiene en su casa una cámara de oxígeno y se somete a un tratamiento de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) IV para ayudar a eliminar las toxinas de su cuerpo. Por otra parte, después de una intermitente relación de seis años con Selena Goméz y un par de amoríos nunca blanqueados, Justin se casó con Hailey a fines del 2018. Y ella se convirtió en sus principal sostén a la hora de afrontar cada uno de los desafíos que la vida le impone, algo que finalmente logró.