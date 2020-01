Justin Bieber padece la enfermedad de Lyme

Viernes 10 de enero de 2020

Justin Bieber padece con un problema de salud. El artista contó que tiene la enfermedad de Lyme, al igual que la también canadiense Avril Lavigne.

El cantante confirmó a través de Instagram que fue diagnosticado con la infección bacteriana causada por garrapatas. Además, destacó que también padece de mononucleosis crónica

“Fueron un par de años duros, pero estoy teniendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que de momento es incurable, y volveré mejor que nunca”, escribió.

Justin Bieber también sufre una infección viral crónica. De esta forma, el artista alejó los rumores que apuntaban a problemas con las drogas después de haber sido fotografiado con aspecto desmejorado.

“Mientras mucha gente sigue diciendo que parezco hecho una mierda o en metanfetaminas, etc, no se dieron cuenta de que recientemente me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No solo eso, sino que tuve un caso grave de mononucleosis crónica que afectó mi piel, cerebro, función, energía y salud en general”, detalló en su comunicado.

El 27 de enero se conocerá un documental sobre el artista donde se difundirán detalles de la enfermedad que lo aqueja.

La semana pasada regresó con su nuevo single, ‘Yummy’, adelanto de su quinto álbum, que llegará cinco años después de Purpose. En mayo prepara una gira por Norteamérica.