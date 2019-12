Justicia autoriza a posadeña a cultivar cannabis por su salud

Jueves 19 de diciembre de 2019 | 04:00hs.

El titular de la Fiscalía Federal Dos de Posadas, Diego Guillermo Sther, y el fiscal federal de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, avalaron el recurso de amparo presentado por una mujer que, enferma de fibromialgia, solicitó cultivar cannabis de manera particular en su domicilio, con fines exclusivamente médicos.En su presentación, la amparista (de 60 años) explicó que en 2011 le diagnosticaron fibromialgia, enfermedad que afecta el sistema nervioso central. Este padecimiento confunde los impulsos nerviosos y amplifica el dolor en todo el cuerpo.Se trata de Susana Bartz, licenciada en Comunicación Social, quien contó en julio de este año su historia de vida a El Territorio. “Fui a mi médica y la opción que me dio fue aumentarme más miligramos las dosis de remedios, y le dije que no. Le conté que iba a probar cannabis. Y me mandé sola porque era lo único que me quedaba por probar, yo estaba con distintos opiáceos y no me servían de nada, estaba cada vez más medicada”, había contado.Según el Ministerio Público Fiscal, ante la ineficacia de los tratamientos convencionales, la mujer decidió iniciar una terapéutica con aceite de cannabis de diversas cepas, lo cual le trajo “excelentes resultados que impactaron categóricamente en su calidad de vida y salud”, según publicó el sitio fiscales.gob.ar.Dada la imposibilidad estatal de aprovisionarla de las dosis necesaria para garantizar la continuidad de su tratamiento (sin interrupciones), y ante el riesgo latente de ser perseguida penalmente por infracción a la ley 23.737, solicitó autorización judicial para cultivar cannabis sativa en su domicilio (a fines medicinales), indicó la Procuración.Los funcionarios indicaron que existe un marco normativo, compuesto por la ley nacional 27.350 y el decreto reglamentario 738/2017 que habilita el uso de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos (ley 27.350, sancionada en 2017).Además, consideraron que estaba acreditada la verosimilitud del derecho, ya que se demostró que la actora padece fibromialgia, que los tratamientos farmacológicos prescriptos por los médicos tratantes fueron ineficaces y que la terapéutica con aceite de cannabis fue la que tuvo mayor éxito en el tratamiento de la enfermedad.Susana fue diagnosticada con fibromialgia, una patología que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa a la presión en puntos específicos. Ese mal le cambió la vida al punto tal que llegó a tomar 18 pastillas por día para tratar los fuertes dolores que sufría. Y cuando un incremento en las dosis ya no daba más efecto empezó a investigar opciones.