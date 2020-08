Junto a otras 6 provincias, Misiones integra la empresa estatal Hidrovías - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Los alcances del acuerdo para todas las provincias

El gobierno nacional creó ayer, por decreto, la empresa estatal Hidrovías Sociedad del Estado, que incluye a Misiones, para controlar la concesión de los trabajos de mantenimiento y profundización de la vía navegable en el río Paraná.El acuerdo otorga el 51% de las acciones a la Nación y el 49% a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.Por tal razón, acompañaron al presidente de la Nación y fueron firmantes los siete gobernadores de estas provincias, como sucedió con Oscar Herrera Ahuad, Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa).Además, acompañaron al jefe de Estado y fueron los encargados de las rúbricas los ministros del Interior Eduardo De Pedro, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Transporte, Mario Meoni. También estuvo presente en el acto el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.La firma entre la Nación y las provincias se desarrolló ayer en el Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe, desde donde el gobernador Herrera Ahuad destacó el acuerdo: “Es importante para Misiones, que no estaba incluida en la hidrovía”. Ello, además de resaltar que se le añade el “acceso a dragado y balizamiento” para Misiones.La actividad hasta ahora está en manos de la firma belga Jan de Nul y el contrato vence en mayo de 2021. No obstante, a la creación de la empresa estatal se conoció que se analiza prorrogar a favor de una empresa privada por un año más la explotación de la hidrovía. Durante el acto de ayer -que se llevó a cabo en el sitio histórico nacional Batalla de Punta Quebracho-, el ministro Meoni sostuvo que “durante 25 años se explotó la hidrovía sin control”.Por ello, el funcionario nacional afirmó que se apunta a mantener el curso navegable en todas las instancias y abaratar los costos logísticos.“Por la hidrovía sale el 80 por ciento de la carga para la exportación nacional y buscamos una hidrovía competitiva y la Sociedad de Estado apunta a que haya reinversión; el objetivo es una hidrovía federal”, acotó Meoni.Añadió que “el objetivo de incorporar a las provincias a la discusión es entendiendo que el río Paraná, en cada uno de sus afluentes, es parte de la Nación”.En segundo término, el gobernador santafesino, sostuvo que con este acuerdo se está “expresando el federalismo efectivo, concreto para coordinar la energía de todos los sectores desde el agropecuario, industrial y el aporte de cada provincia”.El presidente Fernández, que fue el tercero y el último orador de la jornada, expresó su deseo de que “la Argentina -que dice ser un país federal y es profundamente unitario-, empiece a funcionar como un país federal”.Consideró que “ha llegado la hora de que la Argentina crezca con otro equilibrio, que el desarrollo no sólo esté concentrado en el puerto de Buenos Aires, sino que se distribuya en cada lugar del país”.Durante su discurso adelantaría que por tal razón, decidió que la sede del nuevo Consejo Federal de la Hidrovía estará ubicada en la ciudad de Rosario.El jefe de Estado añadió que la hidrovía “es un canal de desarrollo para muchas provincias y para muchos productores norteños de la patria”.Entre los fundamentos, del documento al que accedió El Territorio, se destaca que la vía navegable denominada hidrovía Paraguay-Paraná, y en particular el sector argentino, denominado sistema navegable troncal, en su extensión reviste una importancia fundamental para el desarrollo del transporte regional.“No sólo resulta un elemento clave de logística para nuestras exportaciones, sino que reviste un altísimo valor geopolítico y estratégico de integración regional, para el comercio y el desarrollo económico y productivo de la Argentina, y del resto de los países integrantes de la denominada cuenca del Plata”, dice el documento.Recuerdan que comprende los ríos Paraguay y Paraná, incluyendo los diferentes brazos de la desembocadura de este último, desde Cáceres en Brasil hasta Nueva Palmira en Uruguay y el Canal Tamengo, afluente del río Paraguay, compartido por el Estado Plurinacional de Bolivia y Brasil. A su vez, constituye un cauce de salida de aproximadamente el 80 por ciento de la exportación nacional.Su desarrollo, según el acuerdo, será fundamental para mejorar la competitividad internacional de los productos argentinos, y su ampliación permitirá integrar a la región con los puertos que se ubican aguas arriba de la ciudad de Santa Fe.Ayer quedó además constituido el flamante Consejo Federal que tendrá carácter consultivo y estará integrado por el Ministerio de Transporte, las provincias, entidades empresarias, gremiales, representativas de usuarios y organismos académicos.Además, el organismo impulsará la creación de una Sociedad del Estado que establecerá la administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias a la hidrovía.Se adelantó que se estudiará la posibilidad de realizar el dragado del canal Magdalena para garantizar una salida directa al océano Atlántico, que permita asegurar el ahorro en la operatoria de buques, agencias marítimas y en la navegación, además de estimular el federalismo portuario y potenciar el trabajo de los puertos de aguas profundas del Sur.“La importancia para nosotros es que antes Misiones estaba excluida de la hidrovía, que llegaba hasta Corrientes y seguía al norte por el río Paraguay. La decisión de incorporar a Misiones es un reclamo del gobernador, que permitirá que la provincia se siente en la mesa de la hidrovía para negociar y pedir el mantenimiento de su tramo del río”, había puntualizado el ministro de Industria, Luis Lichowski.