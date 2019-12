Juntan firmas para prohibir cohetes en San Pedro

Martes 24 de diciembre de 2019 | 17:30hs.

En San Pedro no existen políticas que apunten a mejorar la protección de los animales y como consecuencia, la superpoblación de perros en la localidad es un tema que genera enorme preocupación.Entre otras tantas iniciativas, las personas que colaboran con el refugio San Roque, elaboraron un proyecto para prohibir el uso y la comercialización de pirotécnica de estruendo no solo pensando en los animales sino en la salud de personas adultas, con autismo y en el daño ambiental.Si bien la idea fue lograr que esta propuesta se apruebe como ordenanza antes de la feria de los ediles, por las distintas ocupaciones, siendo una de ellas los trabajos con el refugio, no fue posible presentarla con anterioridad para que estuviera vigente en estas fiestas.Este retraso - indicaron desde la organización- no impide continuar luchando por concientizar a la población sobre el uso de pirotecnia.Por ese motivo, juntan firmas para presentar el proyecto apenas inicien las sesiones ordinarias.La propuesta no solo busca prohibir, sino que mediante la aprobación de la norma municipal, que la población reciba también valiosa información sobre las consecuencias del uso de este tipo de artefactos. Además de garantizar que desde los organismos se lleven adelante distintas acciones para que la ley se cumpla.“Lo que hicimos fue juntarnos y después de ver distintos proyectos, y adecuarlos a la realidad de esta localidad, lo hicimos corto y conciso, con ejes donde se incluyen varios puntos para la efectividad de la ordenanza, ya que muchas veces se aprueban pero no se cumplen. Lo bueno es la cantidad de firmas que ya logramos juntar”, indicaron en diálogo con El Territorio los organizadores.Entre lo que se reglamentaría, se encuentran artículos que hacen referencia a la capacitación de las distintas fuerzas u organismos para que también puedan proceder en casos de incumplimiento.Así también, orientaciones sobre cómo hacer la denuncia, la pena para quienes infrinjan la normativa municipal - que consiste en días de cárcel y multas cuya recaudación será destinada en parte para el municipio y otra para los organismos que realicen la denuncia - con la finalidad de evitar perjuicios en la salud de las personas.