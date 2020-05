Junior Alonso confirmó que se va de Boca

Sábado 23 de mayo de 2020 | 10:30hs.

El defensor Junior Alonso confirmó que no seguirá en Boca y explicó que en este momento su prioridad es estar junto a su familia en Paraguay, su país, aunque no profundizó en los motivos personales que analizó para desvincularse del Xeneize, donde se convirtió en uno de los jugadores más destacados.¿Te vas de Boca?, le preguntó el conductor del programa Fútbol a lo Grande, de la AM 1080 de Paraguay, ante lo que Alonso contestó sin dudar: "Sí, es un hecho que no voy a seguir en el club. Hablé con el técnico, con los dirigentes y ellos me apoyaron siempre en todo momento. Entendieron mi postura, mi decisión y ahora estoy esperando poder salir del hotel donde estamos en cuarentena con mis compañeros con los que llegamos desde Argentina para estar con mi familia, nada más".El vicepresidente de Boca, Jorge Bermúdez, había dicho ayer que el jugador estaba decidiendo su futuro y hoy mismo el defensor, que llegó al club en 2019 y tras disputar 33 partidos optó por volver a su país. "Son cuestiones netamente personales, no pasa por lo económico y ni se habló de ese tema con la gente de Boca. El club siempre estuvo predispuesto, quisieron que me quedara pero la decisión está tomada, solamente quiero estar con mi familia y nada más", subrayó.Consultado sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, el futbolista fue contundente: "Mi vida privada siempre la mantuve en confidencialidad y no voy a decir si tengo un problema o no, nunca lo hice y no lo haré en este momento, son decisiones, el club lo respetó, me han entendido y lo que importa es eso, nada más".El jugador de 27 años destacó la actitud de Boca para comprender su decisión: "El club se portó súper bien conmigo, siempre estuve en contacto con los dirigentes y con el técnico. No tengo ninguna queja con nadie, no quiero que se especule con nada ni se digan boludeces", puntualizó y no aclaró qué pasará con su carrera: "Mi idea no es jugar en el fútbol paraguayo, mi contrato por el préstamo con Boca termina el 30 de junio. A partir de ahí veré qué haré en adelante".Por último, el jugador destacó que lo mejor que se lleva de su paso por Boca es la hinchada. "Boca me dejó una experiencia muy buena, jugué varios partidos, gané un campeonato y a nivel general me siento muy contento de haber jugado en La Bombonera, de disfrutar de la gente de Boca. Uno tiene que estar ahí para poder entender qué significa la hinchada, llenan todos los partidos, al salir del entrenamiento siempre hay gente, también a las 7 de la mañana al llegar, nunca los escuché silbar en la cancha. Jugando ahí uno se da cuenta que lo que se dice es cierto e incluso mucho más de lo que se cuenta".