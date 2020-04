Julio Grassi pidió prisión domiciliaria por riesgo de contagio de Covid-19

Jueves 30 de abril de 2020 | 11:30hs.

El cura Julio César Grassi pidió el beneficio de la prisión domiciliaria por riesgo de contagio de coronavirus. Condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, está preso en el penal de Campana y todavía le quedan cumplir once años de pena.En su presentación indicó que tiene problemas respiratorios y mencionó un caso positivo de COVID-19 de un guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria en la que está preso. El abogado querellante Juan Pablo Gallego dijo en diálogo con TN que la sentencia "está firme" y que "no hay motivo para que un violador salga a la calle".Preso desde hace seis años, a la condena por abuso sexual sumó otra a dos años por malversación de fondos de la fundación "Felices Los Niños". Le restan por cumplir once años en la cárcel. Además será juzgado en un tercer proceso por desviar hacia la cárcel donaciones que eran para la Fundación.