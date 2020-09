Julieta Prandi ¿está de novia con Emanuel Ortega? - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

En una entrevista con Jay Mammon ayer Julieta Prandi (39) contó, misteriosa, que estaba en pareja con un hombre. Hoy en Intrusos fue Guido Zaffora quien le puso nombre y apellido, y contó que la modelo habría comenzado un romance con otro famoso: Emanuel Ortega (42).“Se conocieron por amigos en común. Empezaron con Instagram, likes de Julieta y likes de Emanuel. Él le pone me gusta, pero no la sigue”, detalló el periodista, sobre el romance que los últimos meses se habría concretado luego de estar unos meses conociéndose. También el panelista contó que la relación se enfrió en el tiempo que ella tuvo un breve romance con el baterista de Airbag, Guido Sardelli, pero que hoy estarían “juntos y muy felices”.Emanuel se divorció de la ex modelo Ana Paula Dutil (48) a fines de 2018, tras un matrimonio de casi veinte años y dos hijos, Bautista (18) e India (14). Mientras que Julieta consiguió el divorcio de Claudio Contardi, con fuertes acusaciones de violencia, el año pasado y con quien es madre de Mateo (9) y Rocco (4).