Julieta Díaz disfruta su soltería y la maternidad

Miércoles 6 de mayo de 2020

Julieta Díaz se separó del dibujante Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute. El romance entre ambos llevaba casi un año pero llegó a su fin en plena cuarentena.

“Nos separamos, pero todo bien, es una buena persona”, dijo Julieta Díaz en referencia a Tute, quien es hijo del prestigioso y recordado Caloi. “A veces, las relaciones son así... Uno se encuentra y a veces, se desencuentra. Pero nos queremos mucho y está todo bien”, añadió ayer en una entrevista telefónica con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina.

“La cuarentena es difícil y siempre que una relación se termina hay un duelo y por supuesto que es doloroso”, admitió. “Pero la verdad es que está bueno poder estar sola, mirarse un poco al espejo y encontrase con una misma. Hace bastante tiempo que no estoy sola, así que me va a venir bien”, siguió diciendo Julieta Díaz.

En tiempos de cuarentena obligatoria para impedir la propagación del coronavirus, la actriz está en su casa, sin trabajar debido a la suspensión de los espectáculos, y cuidando a su hija Elena, nacida en diciembre de 2014, fruto de su matrimonio con Brent Federighi.

“Me reencontré con la maternidad -le confió la protagonista de ‘Pequeña Victoria’ a Catalina Dlugi-. estamos todo el tiempo juntas”.

Julieta estaba preparada para estrenar, a mitad del mes de abril, la obra de teatro ‘Precoz’, pero debido al decreto que estableció el aislamiento preventivo y obligatorio a causa de la pandemia de coronavirus, su plan se postergó.

Se la puede ver, sin embargo, en la serie ‘Casi feliz’, donde hace una participación especial. Esa comedia de diez capítulos está protagonizada por Sebastián Wainraich y Natalie Pérez y acaba de estrenarse en Netflix.

Y acerca de cómo transita los días de encierro se mostró optimista: “Soy una privilegiada, aunque suene demagógico. Tengo un departamento bastante grande, tiene mucha luz, ventanas y un balcón. Cuando no hace frío tengo todo abierto. No me dan muchas ganas de salir”, remató, divertida.