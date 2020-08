Julián Zini, luchador sincero al que el chamamé llora

Lunes 17 de agosto de 2020

“Le agradezco al seminario menor porque a los 14 años nosotros hacíamos todo en verso, aprendimos a manejar el verso en español. Después me doy cuenta, ya de grande, que a mi pueblo le gusta la rima, le gusta el concierto y entonces aquello que aprendí sin querer, jugando, por amor a la literatura, lo usé como una herramienta que creo que le sirve al pueblo para escuchar ciertas cosas”, contó a El Territorio el padre Julián Zini sobre sus inicios en el chamamé, en diálogo con Elena Hipólito en marzo de 2019.Con gran tristeza, ayer entrada la noche, los fieles a su arte y su mensaje se encontraron con la noticia de su fallecimiento. El director del Hospital Vidal de Corrientes, Horacio Sotelo, confirmó que el reconocido cantautor correntino falleció a las 19.50 de ayer. “Fue el evento final de una enfermedad oncológica”, señaló sobre la causa de su deceso a los 80 años.A principios de este mes le habían dado el alta de la clínica donde permanecía internado en la capital correntina y que continuaría el delicado tratamiento de manera ambulatoria.Sin pelos en la lengua, Zini era un sacerdote célebre por sus excelentes recitados y amado habitué del local Festival Nacional de la Música del Litoral.En su última alocución bregó por la solidaridad con el poema Chaque.Quién iba a decir, chamigo/ que algo así podría pasar/Quién inventó esta pandemia/ y su triste mortandad//¿La madre naturaleza/ o la misma humanidad?/Pensalo, pensalo y no tengas miedo/que es la peor enfermedad/Sí, señor, me quedo en casa/para cuidarme y cuidar a los míos/y al que pase la misma necesidad/No hay mal que por bien no venga/dice un antiguo refrán,/necesito reaprender un poco de humanidad, arrancaba la letra.Durante los días de julio en los que estuvo internado, Zini recibió cientos de mensajes de apoyo e inclusive hasta el propio Marcelo Bielsa, DT del Leeds United, grabó un video con un afectuoso saludo.“Estoy acá en Inglaterra y quería mandarle un mensaje para transmitirle toda la energía y toda la fuerza que sentimos los que admiramos su obra”, afirmó el técnico.Además indicó que “es justo que usted reciba en forma de devolución lo que nos ha dado a todos los que nos hemos emocionado con sus letras y con todo su arte. Yo sé que el pueblo chamamecero tiene una infinidad de cosas que agradecerle. He escuchado algunas letras suyas conmovedoras”.Luchador humilde, era virtuoso, pero sobre todo sincero. “A mí me robaron de mi familia a los 10 años y me mandaron al seminario. Pero Dios se encargó de sacarme bueno, modestia aparte (se ríe). Acá me dicen ‘agradeceles a las mujeres que durante tu camino te ayudaron a aprender y te enseñaron’. ¿Qué lindo no? Mis vecinas que me iluminan, me ayudan””, dijo en la última entrevista a El Territorio sobre su vocación.