Julián Zini continúa su tratamiento ambulatorio

Martes 4 de agosto de 2020

El sacerdote y cantautor chamamesero Julián Zini finalmente fue dado de alta el fin de semana luego de atravesar una internación como consecuencia de una afección oncológica por la que debió ser asistido en la ciudad de Corrientes, según detallaron medios de dicha localidad.Luego de dos semanas, Zini recibió un alta médica transitoria y fue habilitado a permanecer con tratamiento ambulatorio en un domicilio cercano al centro asistencial, informó al sitio web El Litoral el director ejecutivo del Hospital Vidal, Horacio Sotelo.“El paciente tuvo una mejora sustancial y evolucionó con medicación administrada por vía oral, con lo cual se pudo otorgar el alta”, explicó el profesional.Zini permanece ahora en la casa de un familiar que reside en cercanías del centro de salud, donde continúa la evolución “de muy buen ánimo”, indicó Sotelo.Además de mantener en vilo a todos sus seguidores de la región, en un sentido mensaje incluso el técnico argentino Marcelo Bielsa le deseó una pronta recuperación al padre Julián.“Estoy acá en Inglaterra y quería mandarle un mensaje para transmitirle toda la energía y toda la fuerza que sentimos los que admiramos su obra”, comenzó el video grabado por el actual DT del Leeds United.En ese material, Bielsa indicó que “es justo que usted reciba en forma de devolución lo que nos ha dado a todos los que nos hemos emocionado con sus letras y con toda su arte. Yo sé que el pueblo chamamesero tiene una infinidad de cosas que agradecerle”, y agregó: “He escuchado algunas letras suyas conmovedoras”.En tanto el propio sacerdote, horas antes de conocerse su alta, difundió un audio con un recitado de su autoría bautizado ‘Chaque’, en el que remarca el tiempo que se está viviendo por la pandemia y la necesidad de ser solidario.“Quién iba a decir, chamigo/ que algo así podría pasar/Quién inventó esta pandemia/ y su triste mortandad//¿La madre naturaleza/ o la misma humanidad?/Pensalo, pensalo y no tengas miedo/que es la peor enfermedad/Sí, señor, me quedo en casa/para cuidarme y cuidar a los míos/y al que pase la misma necesidad/No hay mal que por bien no venga/dice un antiguo refrán,/necesito reaprender un poco de humanidad”, arranca la letra.