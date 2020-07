Jujuy vuelve a fase 1 de la cuarentena por un rebrote

Miércoles 22 de julio de 2020 | 10:50hs.





Bouhid dijo que la medida será por 14 días y que tratarán de "aplanar la curva" de contagios. Pidió que la gente cumpla con el confinamiento: "Hay que cortar la transmisión, si la gente no se mueve no circula el virus", afirmó. Advirtió que si las personas se relajan y no cumplen con las medidas de prevención "aumenta la transmisión comunitaria".



Se refirió al caso de una minera que explota carbonato de litio en la puna, en la que se produjo un brote de 200 contagios. El funcionario provincial detalló que la empresa tiene un protocolo aprobado para desarrollar la actividad, pero que "no se cumplió".



El lunes el gobernador Gerardo Morales advirtió en conferencia de prensa sobre la posibilidad de volver al aislamiento estricto en toda la provincia por el aumento de casos. Además calificó como "una cosa terrible" el brote de contagios en una minera.



Destacó que en la provincia se hicieron más de 13 mil estudios PCR y que "testean y aíslan a las personas con síntomas". Mientras que avanzan en tratamientos "para que los pacientes lleguen en las mejores condiciones al hospital San Roque", donde se atienden los casos más complejos de COVID-19.

A partir de hoy, Jujuy vuelve a la fase 1 de la cuarentena por coronavirus por un rebrote de casos. Según información oficial en las últimas 24 horas se registraron 40 casos en la provincia. El ministro de salud Gustavo Bouhid dijo que el aislamiento estricto será por 14 días.El funcionario recordó que la medida estaba vigente en algunas localidades, y explicó que ahora toda la provincia volverá a la fase más restrictiva. Con esta modalidad, solo quedarán habilitadas las actividades consideradas esenciales.