Jujuy se prepara para abrir el turismo familiar interno desde el viernes

Lunes 18 de mayo de 2020 | 17:19hs.

Un turismo de grupos familiares, con precios promocionales y estricto control de las normas sanitarias específicas, caracterizará desde el viernes próximo el retorno de la actividad a los pueblos de la Quebrada de Humahuaca, en la nueva etapa de flexibilización ante la pandemia del coronavirus dispuesta por la provincia.Localidades como Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Maimará y Tumbaya se aprestan a recibir a los jujeños -este período será sólo de turismo interno- deseosos de disfrutar sus paisajes y gastronomía regional, bajo los protocolos para la actividad establecidos en el programa "Jujuy para los jujeños"."La pandemia nos ha llevado a tocar fondo en el turismo. Es el momento del renacer de la actividad turística", dijo hoy el director de Turismo de la Municipalidad de Humahuaca, Pablo Aisama, en una conferencia de prensa.El funcionario indicó que en Tilcara desarrollan reuniones con las cámaras turísticas y por sectores, como los de hoteleros, transporte y gastronómicos, "para establecer protocolos muy propios de la zona, más allá de la planificación provincial".En ese sentido, refirió que el reimpulso de la actividad turística será progresivo, por lo que desde el viernes "no esperemos tener los micros de 60 turistas que habitualmente llegaban a Humahuaca; por otro lado, el guía de turismo ya no va a conducir un grupo de 40 personas sino de cuatro, según el protocolo que se está armando".Aisama también anticipó que en los establecimientos gastronómicos los comensales deberán guardar el distanciamiento social necesario, con hasta cuatro personas sentadas en cada mesa."Es otra mirada y otra manera de renacer del turismo, más acotado al núcleo familiar, con tarifas económicas acorde a la situación que se atraviesa, ya que debemos tener en cuenta que no es un turismo nacional o un turismo internacional el que va a venir, los precios son otros", afirmó.En Tilcara, propietarios de hoteles se preparan para recibir a los jujeños y analizaron la situación de los alojamientos, las promociones y las medidas sanitarias a cumplir, en una reunión desarrollada hoy con representantes de la Dirección de Turismo municipal."La convocatoria fue para ir registrando a los hoteles que van a abrir en una primera etapa y promover la aplicación y el rigor de los protocolos; esto es bueno, porque todas las decisiones que tomemos ahora nos van servir a futuro", contó a Télam el dueño del Hotel Uwa Wassi, Gustavo Chapor.Desde el sector se planteó a las autoridades municipales, como sugerencia, organizar un "book" para que el turista pueda elegir entre grupos de hoteles, de acuerdo a sus precios y condiciones."Vamos a acomodarnos al protocolo que exige la provincia para el funcionamiento de los hoteles, lo mismo que con las tarifas, vamos a hacer promociones especiales para nuestros comprovincianos", aseguró el hotelero.Por otra parte, manifestó preocupación porque "el jujeño no llegue a respetar su palabra a la hora de realizar las reservas", y advirtió que "volver a ponernos en pista después de un desastre para la actividad, trae consigo mucha responsabilidad".Los hostales o hostels, que utilizaban la modalidad de dormitorios comunes, con varias camas y cuchetas encimadas, que albergaban especialmente a jóvenes mochileros, deberán hacer modificaciones para albergar a no más de dos adultos por cuarto.Jujuy será la primera provincia en reabrir el turismo, aunque por el momento sólo para residentes en su territorio, desde que se inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina.Desde el viernes venidero estarán permitidas las salidas turísticas dentro de la provincia y los jujeños podrán visitar los atractivos de las cuatro regiones de la provincia (Yunga, Valles, Quebrada y Puna), con el estricto cumplimiento de protocolos para movilizarse.