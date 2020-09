Jujuy Jiménez aclaró que no conoce al Pocho Lavezzi - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

La buena onda que el Pocho Lavezzi (35) le tira a Sofía “Jujuy” Jiménez (29) en Instagram llamó la atención de los panelistas.Hecho que se empalmó con los románticos regalos que le llegaron a la modelo. “A vos te hablo, quizás la tercera es la vencida. Ojo porque me vas a terminar ganando por cansancio, estuviste muy bien con los chocolates igual”, alegó sobre su admirador secreto.Muchos interpretaron que el que cortejaba a Jujuy era el ex futbolista.“¡Qué gracioso! Es la segunda vez que me relacionan con él pero yo ni lo conozco, me causa gracia que se diga eso que es Lavezzi aunque él le da likes a todas, ja, ja”, enfatizó ella.Con el Pocho Lavezzi fuera de carrera, Sofía “Jujuy” Jiménez mantuvo el misterio respecto de su perseverante pretendiente: “En realidad es otra persona que tampoco conozco personalmente y está con bastante insistencia para que eso suceda. Yo me lo tomo con gracia, es lindo recibir estos gestos y detalles. Igual no sé qué pasará”.