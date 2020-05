Jujuy confirmó que se separó de del Potro hace dos semanas

Martes 12 de mayo de 2020

Finalmente, Jujuy Jiménez confirmó que está separada de Juan Martín del Potro. Se comunicó con LAM y anunció la separación.“¿Qué pasó?”, indagó directamente Ángel de Brito. Y ella explicó: “Esto… la cuarentena nos está pegando. Es un momento de mucha incertidumbre y reflexión. Con Juan, en algún punto, veníamos medio raro. Hay un momento en la pareja en la que no te estás escuchando y hay falta de comunicación”.El periodista quiso saber el motivo de la ruptura y lanzó una picante pregunta: “¿No estaban siendo compatibles las vidas de cada uno?”. Sincera, Jujuy le contestó: “Sí, hay cosas en el amor que las vivimos distintas. Cosas que son muy íntimas de las parejas... Y nos agarró justo la cuarentena”.Además de remarcar que la relación fue “muy intensa”, explicó que al poco tiempo de haberse mudado juntos se dictó el aislamiento por coronavirus.“Pasó muy rápido... Pero la realidad es esta, nos separamos”, sostuvo. “Nos separamos, oficialmente, hace dos semanas y no nos estamos hablando. Decidimos que es lo más sano. Dijimos ‘nos agarró en esta, vos me querés, yo te quiero, somos buenas personas, no nos estamos escuchando, no nos estamos comunicando y lo más sano es tomar distancia’”, agregó.Sin embargo, sorprendió al afirmar que ni siquiera ella tiene muy en claro por qué se terminó la relación. “No hubo una cosa concreta que hizo que nos separemos...”. Esta frase le hizo ruido a Ángel, que redobló la apuesta: “¿no se aguantaban?”. “No, no... Soy discreta... No te voy a dar detalles ni decir cosas íntimas”, disparó la modelo. Pero cuando Yanina Latorre dijo que seguramente se empezaron a pelear y no aguantaron más, ella se mostró de acuerdo: “Sí, un poco sí...La que se fue obviamente fui yo porque estábamos viviendo en esa casa. La decisión la tomamos en conjunto”, detalló.