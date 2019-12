Juguetes que entretienen y forman mejores ciudadanos

Domingo 22 de diciembre de 2019

Por Belén Spaciuksociedad@elterritorio.com.ar

Navidad es tiempo de amar, de compartir, de dar y recibir. Es la época del año que avecina cambios de esos que surgen desde la esencia misma del alma o el pensamiento y, se exteriorizan para generar modificaciones aún mayores en el entorno.Quienes saben de esos cambios y vienen trabajando en ello desde hace mucho tiempo son Nadaqueperder Recicla y La Limona, empredimientos que promueven un mundo mejor.Desde la fabricación de juguetes, apostando a que los niños son el futuro y nacieron “con ese chip incorporado de cuidar el planeta y no generar más basura”, ambas iniciativas buscan crear conciencia sobre la contaminación plástica y su impacto en el globo. Asimismo, trabajan con el modelo Montessori, un método educativo que ayuda al desarrollo personal, físico y social del niño.En ese contexto, Liliana Cáceres y Marcelo Ledesma trabajan hace ya siete años con material reciclado.“Construimos muebles, accesorios y objetos de decoración. Y, hace un tiempo me vinculé también con el Hospital de Juguetes Posadas, quienes tienen muchos materiales que no pueden reutilizar.Ellos me dejan retirar aquello a lo que no pueden darle uso. Es increíble la cantidad de plástico que se desperdicia en la industria de los juguetes”, señaló Cáceres a este medio.“Veníamos haciendo robots y con eso usábamos descartes electrónicos de diskets, enchufes, cables y otros materiales de electrónica. Después de la incorporación del plástico y otros restos comenzamos a construir juguetes de todo tipo”, agregó la emprendedora quien fabrica Pronos didácticos y otros tantos objetos de diversión con restos plásticos.Liliana, que trabaja junto a su marido, realiza también piezas de arte consciente en las que recicla todo tipo de materiales para la construcción de obras. Hierro, cables, alambres, plástico y otros tantos elementos conforman en conjunto hermosas piezas de arte que se convierten en lámparas, adornos, esculturas y piezas de decoración para el hogar.Es que: “Con un poco de creatividad y trabajo se pueden hacer cosas lindas”, señaló Liliana y al mismo tiempo explicó que este tipo de objetos creados a partir del reciclado requiere de gastos económicos mínimos en cuanto a materia prima. Sin embargo, el tiempo que se dedica a producir el objeto es mucho mayor ya que se debe acopiar y clasificar cuidadosamente todo lo reciclado. Para luego, construir algo a partir de lo que se halle al alcance del entorno.De todas maneras, “Es estusiasmante trabajar sabiendo que contribuimos con el cuidado y el respeto por el medioambiente”, destacó Liliana.Por otra parte, Agustina Juárez y Soledad Laratro comenzaron con su emprendimiento hace casi tres años. Un proyecto que también busca generar conciencia sobre la importancia de la reducción del plástico.“Tengo el taller en mi casa, es una cuartito pequeño, comenzamos en esto como un pasatiempo”, señaló Juárez en diálogo con El Territorio. Agustina es madre de dos niñas, la mayor de 2 años y 4 meses y un bebé de apenas 3 meses de edad. “En los dos embarazos, tuve que hacer reposo. Así fue como me puse a investigar en Pinterest, Youtube y otras tantas plataformas de internet, sobre que podía hacer para mi bebé con lo que tenía a mi alcance, en casa”. De esa manera, surgió el emprendimiento.Primero, comenzó a fabricar mordillos de madera y tela para Renata, su primogénita. Y, a medida que la niña iba creciendo, el emprendimiento de Agustina también. “Así empecé a crear juguetes de tela, ya que el impacto en el medioambiente siempre es menor y buscamos con esta iniciativa, reducir el uso del plástico”, contó la emprendedora.Así, fueron creando poco a poco paquetes de frutas y verduras de tela, rellenos de bellón y retazos del mismo fieltro con el que trabajan. Zapallos, frutillas, berenjenas, morrones, pepinos tomates, bananas, limones, manzanas, zanahorias, cebollas y otros tantos alimentos fueron recreados en una versión divertida y menos dañina para el medioambiente.Con los vegetales y frutas surgieron también las Bolsas de compras de tela, “de manera que cuando los niños vayan al kiosco o supermercado no traigan sus cosas en bolsas plásticas, porque no se deben usar más” recalcó Juárez. A eso, se incorporaron los sándwiches y kits de pastas.Hace poco, Rubén Pinelli, marido de Agustina, se unió al emprendimiento a partir de la fabricación de juguetes de madera. “Lo que más se fabrica son las bicicletas de madera. Se trata de un biciclo de balance y su primera función es hacer que el niño adquiera equilibrio. De a poco, empiezan a darse impulso y pedalean. A los 5 o 6 años, ya pueden pasar a la bicicleta convencional y sólo tienen que aprender a pedalear, ya que el vehículo los estimuló a equilibrarse”, dijo Juárez.Pero, “lo mejor de este tipo de juguetes es que, además de cuidar el medioambiente, los chicos aprenden un montón. No sólo se entretienen, sino que el juguete cumple también otras funciones: sirven para enseñar y aprender los colores, los tamaños, las dimensiones, las texturas, las formas. Así, ellos van aprendiendo a medida que van jugando. Creo que darles estas opciones tiene que ver con enseñarles de otra manera. Es tratar de formar mejores personas, mejores ciudadanos del mundo” concluyó.