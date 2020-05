Jueza admitió que sufrió muchas presiones de parte de Cambiemos

Cristina apuntó contra Mahíques

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió ayer a las declaraciones de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien contó que fue presionada por Juan Bautista Mahíques, ex consejero de la Magistratura por el Ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán”En ese sentido, afirmó que “la primera imagen que me vino a la cabeza fue la del rostro demacrado de Héctor Timerman, enfermo y preso en su domicilio”. Y manifestó: “Creo que a quienes fueron privados ilegítimamente de su libertad durante meses en esa causa, otros fantasmas deben haber atravesado sus pensamientos”.“¿Qué imagen… Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterándose que Juan Bautista Mahíques, a quien propuso y designó como fiscal general del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?”, se interrogó la ex mandataria.