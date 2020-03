Juez ordena la liberación de Manning

Viernes 13 de marzo de 2020

El juez federal Anthony Trenga ordenó ayer la liberación de Chelsea Manning de la cárcel

de Alexandria (Virginia, EE.UU.), donde permanecía encarcelada desde marzo de 2019 por negarse a testificar ante un gran jurado federal que investigaba a WikiLeaks, en relación con sus interacciones con el fundador de esa organización mediática,

Julian Assange. El magistrado tomó esta decisión basándose

en otra orden del tribunal de descargo del gran jurado, por lo que “la comparecencia de la señora Manning ya no es necesaria, a la luz de lo cual su detención ya no sirve para ningún propósito coercitivo”. Los abogados de la ex analista de Inteligencia del Ejército de EE.UU. informaron que Chelsea intentó suicidarse el miércoles.