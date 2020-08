Jubilaciones y AUH de la ANSES: quiénes reciben el aumento del 7,5%

Sábado 15 de agosto de 2020 | 10:30hs.

A partir del mes de septiembre, los jubilados y persionados, así como los beneficiarios de la asignación por hijo, entre otros subsidios, percibirán un aumento del 7,5% informó este viernes la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Como consecuencia del incremento, el haber mínimo que percibe la mitad de los jubilados del régimen general pasará de $16.864,05 a $18.128,85.En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH), que incluye a un universo de más de 4 millones de chicos, subirá de $3.293 pasa a $3.540.Las pensiones no contributivas, que representan el 70% del haber mínimo, serán de $12.689,80 y la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo, de $14.503,10.De acuerdo a lo precisado por la entidad que comanda Fernanda Raverta, en total el aumento alcanza a 18 millones de personas entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, AUH y PUAM.No abarca a jubilados y pensionados de regímenes diferenciales, como docentes nacionales o docentes universitarios, que en septiembre tendrán también un incremento de acuerdo a la movilidad propia.El aumento del 7,5% se aplicará por igual a todos los beneficiarios, sin distinción de haberes, como se hizo en junio, a diferencia del incremento de marzo, que fue diferenciado según los rangos, aclaró ANSES."Con este incremento, alrededor del 85 por ciento de los jubilados y pensionados tendrán aumentos en sus haberes por encima de la inflación", declaró Raverta.A su ves, el organismo destacó que en diciembre y enero se otorgaron dos bonos extraordinarios de hasta $5.000 para jubilados y pensionados, lo cual alcanzó al 65% de los beneficiarios de más bajos ingresos, "cubriendo a 4,5 millones de personas".Por otro lado, durante esta jornada de viernes percibieron sus haberes por ventanilla jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 4 y cuyo haber no superaba los $18.952.También lo hicieron los beneficiarios de la Asignación Universal por -hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) ambos con DNI terminado en 4.