Jubilaciones aumentarán “por encima de la inflación”

Martes 11 de agosto de 2020

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó ayer que el gobierno dará un aumento en septiembre próximo a las jubilaciones a través de un decreto, y agregó que los incrementos a este sector “fueron siempre por encima de la inflación”.“Cuánto va a ser el aumento todavía se está definiendo. Va a ser por decreto porque todavía no hemos llegado a determinar una fórmula con la comisión en la Cámara de Diputados”, señaló Cafiero en declaraciones a La Red.Así se refirió a la discusión que se desarrolla en el Parlamento en el seno de la comisión mixta entre el poder ejecutivo y el legislativo encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional.El funcionario sostuvo que “hasta acá, los aumentos siempre fueron por encima de la inflación” y detalló que “la del primer semestre fue un poco menos de 14% y el aumento de la mínima fue de 19%”. “Los jubilados pueden estar seguros que este Gobierno no es un gobierno que no los esté mirando ni los esté escuchando”, concluyó.