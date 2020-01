Juan Martín del Potro se bajó del Abierto de Australia

Viernes 10 de enero de 2020 | 21:50hs.

Las lesiones tienen muy preocupado a Juan Martín del Potro. El tenista de 31 años continúa con dolor en la rodilla de la pierna derecha, por lo que decidió bajarse del Abierto de Australia (que comienza el 20 de enero). Incluso, todo indica que tampoco estará en el ATP 250 de Delray Beach, que se disputa en febrero.







El presente del tandilense no es alentador. La rehabilitación luego de la operación de la rótula derecha no terminó y los dolores siguen ahí. A pesar de que Delpo tenía la ilusión de participar del primer Grand Slam del año, no podrá hacerlo por problemas físicos: este viernes se hizo oficial.







La información fue confirmada por la organización del torneo australiano, que en su momento había anunciado a Del Potro como una de sus figuras. Su lugar será ocupado por el estadounidense Marcos Giron.







Delpo sufrió la lesión el 19 de junio del año pasado, durante el torneo de Queen's, una de las escalas sobre césped previas a Wimbledon. Fue en el partido que le ganó al canadiense Denis Shapovalov en dos sets.







Tres días después, el 22 de junio, fue operado en Barcelona e inició la recuperación en la Argentina. Esa misma rodilla fue la que se fracturó en octubre de 2018, aunque en aquel entonces decidió no pasar por el quirófano.







Tras lesionarse en Queen's, le había puesto dudas a su futuro: "Si ese fue mi último partido en el tenis no lo sé". La recuperación comenzó bien, pero en los últimos meses se retrasó. Su ilusión era volver al tenis en la exhibición con Federer, en noviembre de 2019, algo que finalmente no ocurrió.