Juan De Giácomi, ante su máximo desafío

Jueves 16 de enero de 2020

El golfista posadeño Juan Ignacio De Giácomi saldrá a competir a partir de hoy en uno de los eventos más importantes del 2020: el Latin American Amateur Championship (Laac).El también denominado ‘Major de los aficionados latinoamericanos’, es la puerta a las grandes ligas.

El ganador clasificará de manera directa al Masters de Augusta, el torneo de mayor prestigio en el mundo, además de recibir la exención en otros grandes eventos como el The Open. Sin dudas es el sueño de cualquier golfista.

La sexta edición del Laac se jugará en México desde hoy y hasta el próximo domingo en el Mayakoba Golf Club de Yucatán, en la reconocida cancha El Camaleón y con la presencia de 108 jugadores amateurs. Allí estará el misionero De Giácomi, tetracampeón de la Copa El Territorio, entre los seis argentinos que buscarán escalar a lo más alto del golf mundial.

“Mis expectativas son las mejores, quiero ganar. El premio es ir a Augusta y las secciones finales del US Open y The Open británico, el US Amateur, el Open Amateur...son los torneos más grandes del mundo”, comentó el posadeño hace un días en diálogo con El Territorio. Hoy llegó la hora de la verdad.

Además de De Giácomi, Argentina estará representada por: Germán Tagle, Andrés Schönbaum, Mateo Fernández de Oliveira, Horacio Carbonetti, Abel Gallegos Caputo, Jesús Darío Montenegro y Agustín Segundo Oliva Pinto.