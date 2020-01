Joven padece un tumor cerebral y su pareja la hirió de gravedad

Secuelas y temor

Fueron tantos años de golpes y amenazas que la víctima ni siquiera quiere salir a la calle por temor a encontrarse con el agresor, confiaron desde su entorno. Si bien el sujeto continúa tras las rejas y la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento e instalaron el botón antipánico en el teléfono de la joven, no se siente segura y optó por encerrarse. Esta circunstancia complica su asistencia a los controles médicos que debe realizar por el tumor que padece, ante lo cual requiere la asistencia e insistencia de sus allegados. “Tiene un catéter en la cabeza y tuvieron que hacerle estudios para ver si no se movió, lo que todavía no se pudo establecer. Es una situación muy grave. La pudo haber matado por los golpes que le dio o por el ataque de epilepsia que tuvo después y no la asistió viendo lo que sucedía. Este caso no puede quedar como una agresión común, además por los antecedentes que tiene el acusado”, opinó una fuente del caso.