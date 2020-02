Joven denunció que también fue herido de bala en el boliche de San Antonio

Sábado 8 de febrero de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

A una semana del confuso enfrentamiento a tiros frente a un local bailable de San Antonio en donde cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de suma gravedad, trascendió ayer la historia de otro violento episodio ocurrido dos semanas antes en el que también estuvieron involucradas las armas de fuego. Y es que en el mismo boliche otro joven de la citada localidad resultó con una grave lesión de bala en la espalda que por poco acaba con su vida.

Se trata de Felipe B., quien mediante una publicación en la red social Facebook, que fue replicada por el sitio local sanantoniohoy.com, dio a conocer su historia con un mensaje en el que narró la dramática secuencia que le tocó vivir en el boliche Chandon.

En relación a este último sitio, fuentes de la comuna indicaron que el miércoles por la mañana fue clausurado por integrantes del Departamento de Bromatología debido a una serie de irregularidades detectadas durante una visita al inmueble.

Sobre el grave antecedente denunciado en redes sociales el martes se puede leer lo siguiente: “Hoy se completan 11 días de que fui herido por arma de fuego en un boliche de San Antonio. Fui internado en el Samic de Eldorado donde me hicieron una operación de drenaje por lo que estuve seis días hospitalizado”.

Más adelante el muchacho comentó que el proyectil que impactó contra su humanidad ingresó al costado de la columna vertebral y se desvió hacía el pulmón derecho.

“Los médicos dicen que tuve suerte. Si la bala hubiera acertado 5 centímetros hacía la izquierda probablemente habría impactado el corazón y a esta hora alguien estaría contando una historia diferente”, añadió el denunciante.

Como si fuera poco, Felipe manifestó que dicho ataque no fue el primero en el que intentaron atentar contra su vida y fue contundente al expresar su preocupación ante la posibilidad de que esta clase de hechos sigan ocurriendo.

“Lo que aprendí con esto es que debemos valorizar nuestra vida, salud y a nuestros padres que es todo lo que de mas valor tememos. El motivo de estar publicando esto es para decirles a jóvenes como yo que están en situaciones complicadas que salgan mientras pueden. Porque una vez que están encarcelados en una Unidad Penal o internados en un hospital puede que sea muy tarde”, remarcó el joven.

También llamó a que todos aquellos jóvenes que lean el mensaje y que consideren que su vida corre riesgo piensen un poco más en ellos. Además los invitó a cambiar de actitud ante la vida: “Basta de llorar por las valiosas vidas que se están perdiendo, Todos merecen una nueva oportunidad”.

En relación al ataque en el boliche comentó que fue concretado dentro del local y aclaró que no está seguro de quién fue el responsable. Sobre esto, vecinos de la localidad indicaron que el propio trabajador de seguridad implicado en la pelea del último fin de semana habría participado también de la agresión a Felipe, aunque dicha versión no fue confirmada por la policía local.

“Tengo suerte de estar vivo. La tragedia del fin de semana pasado se podía haber evitado si las autoridades locales clausuraban el local después de lo que me pasó, me tomaron declaraciones cuando me llevaban al Samic pero quedó en la nada”, cerró Felipe.



Investigaciones.

En el marco de las pesquisas por el ataque a tiros del último domingo por la madrugada, desde el Juzgado de Instrucción de Eldorado continúan con las averiguaciones de rigor para dar con al menos dos jóvenes más que participaron en el enfrentamiento entre Leandro K. (16) y su amigo Pablo Alejandro A. (21), con Carlos Raúl D. O. (33) y Marcia D.R.S, ambos empleados del boliche.

Por ahora la principal hipótesis que se maneja habla de una acalorada discusión que se generó en la entrada y en la que Carlos Raúl, quien trabaja como seguridad privada del local, habría negado el ingreso al menor de los involucrados.

De acuerdo al último parte médico, el mayor de los implicados continúa internado en el Samic de Eldorado, a causa de una lesión de arma de fuego en el tórax y se espera que en las próximas semanas pueda brindar declaración por esta investigación.

En tanto, sobre el estado de salud de los jóvenes se supo ayer que el adolescente continúa en terapia intensiva y con pronóstico reservado, mientras que Pablo A. (21) mostró cierta mejoría en su estado de salud y ya se encuentra en sala intermedia.

Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento en la investigación,se sabe que el confuso episodio se produjo minutos después de las 3.30 del domingo, en la vereda del boliche ubicado sobre la avenida Vuelta de Obligado, en plena zona urbana de San Antonio.

En el lugar los peritos de la Policía Científica de la Unidad Regional XII recolectaron cuatro vainas servidas calibre 22 largo y dos fragmentos de plomo.