Jornada de amistosos - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

A la espera de novedades sobre el regreso del campeonato, que en principio sería a mediados de este mes, los clubes de primera van sumando minutos para que el arranque de la Liga Profesional no los agarre fríos.Hoy habrá tanta actividad de amistosos que hasta bien podría parecerse a un fin de semana de competencia normal. En total, serán diez los encuentros que se disputarán, entre los que se destacan River-San Lorenzo e Independiente-Gimnasia (LP).La pelota girará por primera vez en la jornada en Córdoba, cuando Talleres reciba a Instituto a las 9, aunque es uno de los pocos partidos que no tendrá televisación y será a puertas cerradas. Aunque un rato más tarde ya estarán dadas las condiciones para prenderse a la pantalla.A las 9.30 comenzarán tres amistosos: Huracán-Arsenal, que se podrá ver por TNT Sports; Vélez-Lanús, que será transmitido en vivo por la cuenta oficial de Facebook del Fortín o en diferido por TNT Sports (16.30); y Godoy Cruz-Gimnasia (M), que será sin TV.A las 10 arrancarán otros tres encuentros. El plato fuerte, River-San Lorenzo, no será televisado, pero sí Newell’s-Rafaela y Atlético Tucumán-Central Córdoba. A estos últimos dos se los pueden observar por Youtube, en las cuentas oficiales de cada club. De hecho, el Decano estrena Atlético TV, su canal en esa plataforma.En tanto, Independiente recibirá al Gimnasia de Diego Maradona a las 11 en el Libertadores de América y será transmitido en vivo por TNT Sports. Un planazo que tendrá su continuidad a las 12.30 cuando se enfrenten Unión-Rosario Central y a las 15 con Banfield-Argentinos, todos por la misma pantalla.