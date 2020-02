Jorge Ameal, en llamas por el allanamiento: las declaraciones del presidente de Boca

"Estoy preocupado con las cosas que están pasando en el club y el allanamiento de ayer. Se crea un clima enrarecido que nosotros no entendemos, queremos un club en paz, no judicializado como hoy en día", afirmó Ameal.El allanamiento realizado por la Policía Judicial, por orden de la Fiscalía N°35, implicó el peritaje de las cámaras de vigilancia y de otros soportes digitales con la intención de esclarecer lo acontecido esta semana en las instalaciones de Boca cuando dos bandos mantuvieron un violento enfrentamiento, que incluyó golpes de puño y botellazos, en la zona de las piletas."No quiero pensar en cosas raras, sacamos a gente de la seguridad y quizás a alguien no le caiga bien", aseguró el presidente del Xeneize en Radio Mitre, aunque aseguró que "de saber quién está detrás de todo esto, lo denunciaría en la Justicia". Poco después, arremetió: "Vinieron con la idea de suspender el partido (con Atlético Tucumán), pero se juega".Ameal negó que los desmanes hayan sido causado por integrantes de la barrabrava, como acusó la fiscalía en la denuncia ante la Justicia. "Fue una pelea de socios con vecinos del barrio que venían a la pileta, no hubo barras. Ya armamos un sumario, a partir de la fecha no entra ninguna persona que no esté acompañada por un socio", detalló.Ameal también cuestionó a Juan Bautista Mahiques, el Fiscal General de la Ciudad, quien lleva adelante la investigación. "Nos llamó mucho la atención su actitud, le digo que busque donde tiene que buscar. La política no se tiene que meter en el club", agregó.