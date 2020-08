Jonathan Schunke se muda a Mar del Plata

Jueves 13 de agosto de 2020

El defensor central misionero Jonathan Schunke se convirtió ayer oficialmente en jugador de Aldosivi para los próximos dos años y medio, informó el club marplatense. Aldosivi señaló en un comunicado que el ex zaguero de Estudiantes de La Plata firmó hasta diciembre de 2022.Schunke se suma a los mediocampistas Matías Villarreal y Franco Perinciolo, provenientes de Estudiantes de Buenos Aires y Sacachispas, respectivamente; y al centrodelantero Lautaro Rinaldi, arribado desde Temperley; como refuerzos para la próxima temporada.“No fue una decisión fácil pero creo que era lo mejor, me voy bien, en buenos términos e intentando encontrar nuevos desafíos deportivos y de vida”, expresó. El nacido en 25 de Mayo aclaró que “no tuve ninguna pelea ni discusión con nadie, Con el Chavo (Leandro Desábato) hablamos y la decisión es personal, voy a tener que pelear un puesto, porque siempre lo hice en Estudiantes y donde me tocó jugar. A mí no me sobra ni me sobró nada nunca, todo lo hice y lo seguiré haciendo con esfuerzo”.