Jonas Brothers y Karol G crearon desde sus casas el tema ‘X’

Miércoles 20 de mayo de 2020

Jonas Brothers lanzó el video oficial de “X”, grabado en cuarentena, con la participación de Karol G. La canción se estrenó la semana pasada, cada uno trabajando desde su casa, y ya tiene un gran éxito.

El tema forma parte de un paquete especial llamado XV que también trae “Five More Minutes”, que presentaron en la recientemente lanzada película de la banda Happiness Continues.

Los integrantes de Jonas Brothers lo grabaron en sus casas al igual que Karol G. Los protagonistas aparecen cantando en pantallas de celulares.

El sábado, los hermanos interpretaron por primera vez “X” en vivo junto a la artista latina. Fue en el ciclo de Lebron James “Graduate Together: America Honors The Class Of 2020.

La presentación siguió al discurso de graduación del ex presidente Barack Obama. En las próximas horas subirán al escenario para actuar en la final de The Voice de NBC.