Joaquín Sabina recibió el alta médica a 11 días de su grave accidente

Lunes 24 de febrero de 2020

Joaquín Sabina recibió el alta médica en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, ayer al mediodía. El artista español estuvo internado once días, luego de haber sufrido un grave accidente durante un concierto en Wizink Center, en el que se presentaba junto a Joan Manuel Serrat. El intérprete del exitoso tema 19 días y 500 noches seguirá su recuperación en su domicilio, declaró su representante, José Berry Navarro, al diario El País. Todavía no se sabe cuándo podrá regresar a los escenarios.

El 12 de febrero, Sabina estaba cerrando las presentaciones de la gira No hay dos sin tres. En pleno show en Wizink Center, se cayó del escenario de una altura aproximada de 1,70 metros. Según confirmó a EFE la promotora del evento, no fue un desmayo, sino una caída a causa de un foco que lo habría deslumbrado, lo que ha llevado al artista al suelo cuando el espectáculo apenas llevaba media hora de recorrido.

En un primer momento sólo acusó un fuerte dolor en el hombro y, tras ser atendido por personal médico del lugar, subió al escenario en silla de ruedas para tranquilizar a sus seguidores y anunciar la suspensión del show. “Estas cosas me pasan solo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro... No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo”, dijo el cantante el mismo día que cumplía 71 años. Fue internado de urgencia con un cuadro de “traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico”.

Luego de la realización de análisis médicos, le detectaron al músico un “pequeño coágulo” en el cerebro, por el que debió ser operado. El primer parte médico del hospital informaba que había sido “intervenido quirúrgicamente para la realización de una evacuación de un hematoma intracraneal en el hemisferio derecho”. Evolucionó favorablemente y el 17 de febrero abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos. Cinco días más tarde, abandonó el hospital.

La semana pasada, Serrat dio detalles de la salud de su colega en una entrevista telefónica con Beto Casella. “Joaquín tiene, como él mismo dice, una mala salud de hierro que le permite superar estos momentos complicados. Sigue todavía en el hospital, pero seguro que no por mucho tiempo, no creo que lo aguanten por mucho tiempo los médicos y las enfermeras. Lo que están deseando es sacárselo de encima lo antes posible”, dijo el intérprete español, con el humor que le caracteriza.

“Me alegra que hablemos de un malestar pasajero, Joaquín se pegó un porrazo terrible que le provocó un derrame en la cabeza del cual tuvo que ser intervenido en un par de ocasiones y tuvo una fractura triple en el hombro. El accidente fue contundente. Afortunadamente podemos estar tranquilos, porque el hombre va superando uno a uno los procesos, pero no venimos de una cuestión sencilla”, agregó Joan Manuel.

“Se suspendió todo lo que teníamos por delante. No se puede pensar en otra cosa que no sea su recuperación. A mí y a todo el equipo lo único que nos importa es eso, que se recupere y que vuelva a ser el mismo hombre atlético que es”, dijo, entre risas, en la entrevista que se emitió en el popular ciclo Bien Levantado, que se emite por Radio Continental (AM 590), de lunes a viernes desde las 9 hasta las 13.

Más allá de que la caída fue muy grave, Sabina se está recuperando rápidamente. Una buena noticia para sus seguidores que esperan volverlo a verlo lo antes posible cantando sobre los escenarios.