JLo canceló su casamiento

Lunes 13 de abril de 2020

Preocupados por el avance del coronavirus en el mundo, Jennifer López le dio una entrevista desde su casa a Ellen DeGeneres y aprovechó la oportunidad para anunciar que por ahora no se casará con Alex Rodríguez. “Realmente todo esto nos afectó un poco...”, admitió la cantante. Y agregó que no sabe cuándo podrá caminar hacia el altar con su pareja: “Iremos viendo qué pasa... Si te soy sincera, no sé qué va a pasar en cuanto a las fechas y todo lo demás”. Mientras tanto, atraviesan la cuarentena obligatoria como el resto del mundo. Mientras él la filma y comparte divertidos videos en la red, ella intenta arreglarse las uñas sin ayuda.