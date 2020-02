Jimena denunció que cancelaron su show sin motivos

Miércoles 19 de febrero de 2020

“Después de aparecer (cuando pude), después de serles sincera y disculparme, me puse fuerte para volver a mi trabajo que tanto amo y necesito. El 22 volvía felizmente al escenario, compartiendo show con mi amiga Cazzu en Comodoro Rivadavia. Hoy me avisan de parte de la Municipalidad que decidieron ‘reprogramar’ mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show. La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario, por mí y por ustedes, se desmoronó. Me censuraron. Esto es muy grave. Mientras tanto todos los días inventan mierda nueva para seguir dándome. Ahora encima no me dejan trabajar. Tengo muchísimos fans que estaban esperando para verme el 22, muchos haciendo un esfuerzo enorme, viajando de otras provincias solo para verme una hora”, había escrito Jimena Barón el lunes en su cuenta de Instagram.

La productora Antelofobia, anunció también la suspensión del show por “decisión unilateral de la Municipalidad por razones ajenas a la artista”. El sábado, J Mena debía presentarse en el marco de las celebraciones por el 119 aniversario de Comodoro Rivadavia.

Desde el Municipio explicaron que decidieron “reprogramar el show ante la falta de certezas sobre su presencia”. Liliana Peralta, secretaria de Cultura, prefirió no hacer declaraciones al respecto, pero habló a través de un anuncio oficial: “Tras el comunicado de su productora, en las que se había anunciado suspender sus espectáculos, tomamos esta determinación para cuidar los fondos públicos y de las empresas que nos acompañan en el festejo de la ciudad”.

Además, aseguró que “lamentaba” la ausencia de una “reconocida artista como Jimena Barón en los festejos por un nuevo cumpleaños de la ciudad”, pero explicó: “Como Municipio debemos ser responsables y mostrar previsibilidad. Días atrás, su productora suspendió todos los shows, dado que no se encontraba en condiciones de actuar y no teníamos certezas sobre su presencia, por lo que decidimos reprogramar el show para una fecha a confirmar”.

“De esta manera, tomamos los recaudos necesarios, ya que su presencia implicaba la adquisición de 25 pasajes aéreos y es nuestra obligación cuidar los fondos públicos y de las empresas que nos acompañan en este aniversario”, agregó Peralta en el comunicado y antes de cerrar se “solidarizó” con la también actriz: “Esperamos que su estado de salud sea el mejor y pronto poder recibirla en nuestra ciudad para que brinde un espectáculo de calidad como acostumbra habitualmente”.

Según la agenda de shows programados para el aniversario de la ciudad, Cazzu está confirmada para el sábado, en horario a definir. La artista aún no se refirió a la “reprogramacion” del recital de su colega, aunque seguramente aproveche el micrófono y el escenario para solidarizarse, así como lo hizo hace unos días a través de sus redes sociales tras la polémica que se generó con Barón.

“Hay que abrazarnos, abrazar a las hermanas que tienen ideas diferentes. Si tenemos ideas diferentes y consideramos que es válido que la compañera lo cambie, la invitamos a conversar. Basta de la violencia estúpida de las redes sociales. Basta de tanta liviandad para decir palabras tan horribles. Le mando todo mi amor a mi amiga Jimena Barón. Le mando todo mi amor a la gente que no piensa lo mismo y cree que no estuvo bien. No nos oprimamos, amémonos. El opresor es el macho, contra él, no entre nosotras”, había dicho la artista jugueña.