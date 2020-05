Jimena Cyrulnik ya no convive con su ex

Miércoles 6 de mayo de 2020

En 2019, Jimena Cyrulnik confirmaba su separación de Lucas Kirby. La ruptura fue en buenos términos y eso se demostró cuando la dupla decidió pasar la cuarentena por el Covid-19 bajo el mismo techo junto a sus hijos.

Sin embargo, esa etapa se terminó: “Se fue Lucas. Todo espectacular. No nos peleamos y está todo bien. De común acuerdo decidimos que se volviera a su casa. Hubo buena onda y amistad, pero nada de contacto carnal ni de intento de reconciliación. Extrañaba sus espacios, su lugar y como ahora puede ir y venir, pudo volver a su casa. Fue pura ganancia esta convivencia. Nos encontramos desde otro lugar, fortaleció la amistad que teníamos y también recordamos por qué nos separamos. Estamos muy contentos”, reveló Jimena en el ciclo Hay que ver.

Sobre el cambio, la modelo aclaró: “Me cuesta la cocina porque Lucas me ayudaba a organizarme, pero cocino porque no me queda otra, tengo dos hijos, dos perros... estamos pasando bien”.