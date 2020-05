Jimena Barón y Daniel Osvaldo: convivencia feliz

Martes 26 de mayo de 2020

Primero, Jimena Barón contó con humor que su hijo Morrison no quería regresar de la casa de su papá, Daniel Osvaldo. La actriz y cantante incluso compartió simpáticos mensajes reclamándole a su ex que conteste sus mensajes. Y después, él le dedicó un pícaro mensaje en Instagram pidiéndole que diga que los extrañaba a los dos. Finalmente, ella terminó revelando que se mudó a la casa de Daniel por pedido de su hijo y celebró allí su cumpleaños en cuarentena: “Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papá ‘y con vos también, quedate’. Padre adhiere ‘quedate’. ¿Se terminará el mundo? Me quedo”.Si bien ella negó una reconciliación y aclaró que se trata de una “convivencia parental”, otro gesto de Daniel llamó la atención de sus seguidores.Osvaldo le dedicó una versión del “Feliz cumpleaños” de Lenny Kravitz en Instagram Stories a Jimena arrobándola. Las señales entre Jimena y Daniel, que tuvieron muchísimos vaivenes en su relación, continúan.