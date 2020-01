Jimena Barón se descompensó en medio de un show

Lunes 13 de enero de 2020

Jimena Barón se descompensó mientras realizaba un show anoche en la Fiesta Nacional del Lago en Federación, Entre Ríos, y más tarde debió ser asistida. A pesar de haber logrado finalizar su presentación, la cantante se desmayó mientras iba camino a su camarín.Siempre con su caracterísico humor, la intérprete de “La cobra” contó lo que le sucedió en un posteo en las redes sociales, en donde compartió una foto del antes y después del recital. En la previa se la ve luciendo el look con el que subió al escenario, en el post, aparece recostada con una toalla en los hombros mientras una médica le revisa la presión.“Humor a la vida siempre. ¡Estoy bien! Tuve un bajón de presión y me costó un poquito recuperarme”, explicó este domingo la cantante a sus seis millones de seguidores de Instagram. “Así y todo, el show lo dimos completo”, aclaró y agregó que si bien estaba “turula” desde la mitad de la presentación su profesionalismo no la dejó parar. “Fue increíble la energía y la cantidad de gente”, destacó sobre el público que asistió a la presentación del sábado por la noche.Cuando se despidió del escenario y se dirigió a su camarín, volvió a descompensarse. “Hice cinco pasos sin entender nada y cuerpo a tierra. Al sopi (piso) patas para arriba. Mi presión era inexistente casi”, detalló sobre los síntomas que presentó al finalizar el recital.“¿Venimos trabajando demasiado? Sí. ¿Las vacaciones fueron demasiado cortas? Sí. Mi cuerpo me está haciendo piquete? Claramente. Voy a descansar unos días y bajar un cambio así vuelvo al ruedo fuerte, sana y salva”, anunció sobre los días que se tomará para descansar antes de retomar sus compromisos laborales.“Amo este show con el alma, tiene una energía única, no se puede hacer a medio pelo así que descansaré un poquito para volver con el ogt encendido como siempre!”, continuó.Luego se disculpó con los fanáticos que estaban esperándola a la salida del show para sacarse fotos -“realmente me sentía muy mal. Salí con una toalla con hielos en la nuca, muy mareada”- y agradeció la atención que recibió en el hotel en el que se hospedó por haberle cocinado papas fritas a las tres de la mañana: “Me hicieron muy bien”.“Gracias a la gente de Federación que me atendió y me revivió en el camarín. Y a todos los que me dan amor, me lo mandan por DM (mensaje directo) o me comentan en estas redes superficiales pero amorosas. Me hacen bien. ¡Los quiero mucho!”, indicó y también solicitó a sus seguidores que le recomienden series para ver durante los días que esté descansando en su casa y también pidió que le envíen comida -”paso mi dirección por DM)”-: “Y si tienen pileta me haría re bien también un chapuzón. Soy re copada, cebo altos mates y tengo altas listas de música. Aparte del honor de poder ver mis nalgadas aceitadas. Vos fijate”, concluyó con humor su posteo Jimena Barón.