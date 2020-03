Jimena Barón: “Me van a tener que operar”

Martes 3 de marzo de 2020

Jimena Barón viajó hace unos días a los Estados Unidos, donde se fue para grabar su nuevo disco en un estudio de Miami. Pero lo que comenzó siendo un viaje de felicidad, terminó con una consulta médica por la salida de un forúnculo en la cara de la cantante.“Intentaron drenarlo pero al parecer me voy a tener que operar. Este dolor no se lo deseo a nadie”, señaló Jimena en su cuenta de Instagram. Horas más tarde, se mostró en el estudio, y divertida sostuvo: “Sigo grabando con forúnculo”, mostrando su rostro semitapado con una gasa en su mejilla izquierda. La mamá de Momo agregó que, a pesar de las bromas, siente “mucho dolor”. El forúnculo es una inflamación de la piel producida por la infección de un folículo piloso (parte del vello) que presenta forma abultada o puntiaguda y, color rojizo, generando un fuerte dolor en la persona que lo padece.El 2020 es un año complicado en la vida de Jimena Barón. A los diversos problemas de salud que tuvo en estos meses, se le suma el escándalo que produjo su último tema, “Puta”, que le convalidó una denuncia y el repudio de varios sectores de la sociedad.Hace algunos meses, Jimena había sufrido una baja de presión en medio de un show en la Fiesta Nacional del Lago en Federación, Entre Ríos, donde se desmayó y debió ser atendida. “Mi cuerpo me está haciendo piquete” había señalado la artista, quien también pasó por una bronquitis en los primeros días del año que la alejó de los escenarios por algunas semanas y la obligó a suspender un recital pautado en Villa Gesell.Tras la salida de su nuevo tema, Barón sufrió varios problemas nerviosos y requirió atención psiquiátrica para continuar con sus compromisos laborales. Su lanzamiento generó diversas críticas y hasta una denuncia de Avivi (Asociación de Víctimas de Violación). Muchos catalogaron a la cantante como insensible, ya que no mostraba el sufrimiento vivido por las mujeres que exponen su cuerpo.Luego de la salida de Puta, Jimena denunció que la censuraron en Comodoro Rivadavia, luego de cancelar una presentación que iba a realizar la cantante en el festival por el aniversario de la ciudad. “Hoy me avisan de parte de la Municipalidad que decidieron ‘reprogramar’ mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show. La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario, por mí y por ustedes, se desmoronó. Me censuraron. Esto es muy grave”, sostuvo la joven.Las críticas recibidas generaron que los médicos le recomendaran hacer reposo, por lo que Jimena canceló un show previsto en la Fiesta de los Jardines en febrero. Desde la Municipalidad reclamaron el dinero que pagaron por adelantado por su contratación, estimado en más de un millón de pesos.Ahora se encuentra en un estudio de Miami donde está grabando nuevo material de su disco para Sony Music. La propia artista se mostró feliz hace una semana desde el avión, donde señaló: “Se vuela alto, por donde viven los sueños, se agradece mucho y se vuelve con más canciones. Los sueños no se sueltan, si no nada tendría sentido. Gracias a todos. Estoy infinitamente feliz y agradecida”.Mientras tanto, el forúnculo sigue siendo un misterio, sin saber si fue operada para extirparlo, o aún está lidiando con la inflamación y el dolor que le genera.