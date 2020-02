Jimena Barón defendió su tema ‘Puta’

Lunes 24 de febrero de 2020

Jimena Barón lanzó su canción Puta el viernes pasado, en medio de un gran escándalo que se generó por la estrategia utilizada para promocionar el tema unas semanas antes. La cantante empapeló la ciudad con unos afiches publicitarios con su foto y un teléfono que parecía ser un aviso para promocionar servicios de prostitución.

Tras recibir muchas críticas y generar una división entre feministas, la actriz debió suspender los shows porque no estaba en condiciones emocionales de trabajar. Debió hacer reposo, tomar medicación sedativa y aislarse de los medios y las redes sociales. Cuando se recuperó, pidió disculpas públicas en las redes sociales y decidió presentar el videoclip a pesar de la polémica generada.

Más allá de haber sufrido una recaída, Jimena parece haber regresado más fuerte, ya que decidió hacer frente a los cuestionamientos que recibió por su tema y publicó su descargo a través de Instagram Story.

“No resiste análisis esta canción, la letra es una pelotudez. Me causa gracia que me quieran ofender, como si fuera Borges, no, claro que no. Analicen una canción del Flaco Spinetta, de algún poeta. Esta es una canción para bailar, para mover el culo. (Dicen) que es ordinario el video, la letra. ¿No me digas? Yo creí que ‘le dejo mansito el lagarto’ era poesía pura”, dijo la intérprete sobre la letra de su tema. “Si una chica se siente mejor y va a bailar vestida como le gusta y no le importa una mierda lo que le digan y está orgullosa de cómo es… esa es mi única meta y ya con ustedes contentos, yo ya gané, es lo único que quiero”, finalizó Barón.

La artista realizará su primer Estadio Luna Park el próximo 29 de mayo, tras haber tenido un 2019 muy bueno en el que recorrió gran parte del país con entradas agotadas dos Teatros Ópera Sold Out. Además será parte la edición 2020 del Festival Lollapalooza, uno de los más importantes del mundo.