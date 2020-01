Jimena Barón comenzó el 2020 reconciliada con sus seguidores

Jueves 2 de enero de 2020

Jimena Barón arrancó el nuevo año regresando a las redes sociales, luego del escándalo que generó un video de ella bailando en ropa interior junto a su pequeño hijo Momo.Los primeros días circularon varias versiones de su desaparición. Mientras algunos rumores aseguraban que le habían cerrado sus cuentas de Instagram y Twitter, otros indicaban que ella misma -indignada por los comentarios recibidos a causa de su publicación- fue quien decidió bajar sus cuentas de las redes, para no contaminarse de las críticas.Pero la cantante sorprendió ayer, durante la mañana del primer día del nuevo 2020, y volvió a reactivar su cuenta de Instagram con un saludo de año nuevo para todos sus seguidores.“Les deseo que se merezcan un gran año. Que hayan hecho cosas lindas e importantes para recibir otras más lindas e importantes. Que en ida y vuelta de la vida, líguen por haber sido linda gente. Les deseo que sus vidas sean tan plenas y felices que no les interese en absoluto andar criticando y señalando la vida de los demás”, sostuvo Barón, en clara referencia a los comentarios que recibió por el video subido días antes.Siguiendo su doble mensaje, Jimena deseó a sus seguidores “que no les divierta lastimar ni juzgar ni menospreciar a otros”. También tuvo anhelos de amor, besos y libertad para quienes leen sus posteos. “Les deseo que se animen a lo que no se animan. Un timón, para que manejen su propio barco, y si se la tienen que dar, les deseo que se la den bien fuerte y solos por haber sido valientes y por haber tenido huevos u ovarios. Que se vuelvan a parar y vuelvan a arrancar, más fuertes y aprendidos. Les deseo verdad, que a veces duele pero la verdad nunca puede estar mal pues es lo único real. Vivan de verdad, eso les deseo. Feliz 2020 para todos y todas, con mucho amor”, concluyó la autora de La Cobra.Jimena es una de las artistas con más influencia en las redes sociales. A la actriz la siguen adolescentes y mujeres adultas y logró ser una de las referentes más impactantes durante el 2019, con mayor cantidad de seguidores. Muchos de sus posteos los realiza junto a Morrison, de 5 años, fruto de su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo, a quien, cariñosamente, tanto Jimena como sus seguidores llaman Momo.Fueron justamente dos de los últimos posteos que hizo con su hijo los que generaron una tormenta de críticas.En uno se lo ve al niño encendiendo un fósforo y mientras grita que se quema el dedo a medida que el fuego se extiende, Barón se ríe de la situación apagándolo algunos segundos después. Pero el más polémico fue un video que subió el 24 de diciembre, para celebrar la Navidad, en la que se la ve en ropa interior verde y roja -alusiva a la época- bailando junto al pequeño. La imagen fue muy criticada por miles de seguidores, lo que generó días después que la cuenta se cerrara de manera temporal.En su regreso a Instagram, Jimena decidió bajar el primer video sin dar mayor explicaciones. El de la Nochebuena lo dejó en su cuenta, aunque tomó una drástica decisión: borró todos los comentarios y prohibió la posibilidad de ingresar nuevos. Sólo se lo puede ver, pero no escribir en el posteo.De igual manera, la cuenta de Twitter de Barón sigue siendo un misterio, ya que continúa cerrada.