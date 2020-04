Jim y la espiritual experiencia de protagonizar ‘La pasión de Cristo’

Sábado 11 de abril de 2020

A veces una gran oportunidad se puede transformar en una gran condena, o no. Algo de eso debe haber pensado Jim Caviezel después de encarnar a Jesús de Nazaret. Dirigido por Mel Gibson logró plasmar en pantalla la vida, muerte y resurrección de Cristo. Para conseguirlo superó pruebas físicas, inconvenientes en el rodaje y hasta sucesos místicos. La película fue un éxito global y su rostro quedó grabado en estampas que adornaban casas e iglesias, pero atrapado en ese rol, su carrera se fue apagando.Jim Caviezel transitaba una exitosa pero lenta carrera artística hasta recibir el llamado de Mel Gibson. El protagonista de Arma mortal, convencido creyente cristiano, quería llevar a la pantalla la vida de Jesús pero no desde su nacimiento sino solo su agonía y resurrección, lo que en el ámbito religioso se conoce como la Pasión de Cristo. Su idea era rodar una película realista y por eso se filmaría en latín, hebreo y arameo, las lenguas de esa época.Caviezel lo escuchó con atención. La historia se contaba según los textos evangélicos, pero se agregaban las visiones de la beata Ana Emmerick, una religiosa y mística alemana del siglo XIX.Gibson le advirtió que el personaje sería muy difícil y que de aceptar, podría ser maginado en Hollywood. Caviezel pidió un día para pensarlo. Veinticuatro horas después su respuesta fue: “Creo que tenemos que hacerlo, aunque sea difícil. Y algo más, mis iniciales son J. C. y tengo 33 años. No me había dado cuenta hasta ahora”. Mel respondió con un sincero: “Me estás asustando”.El actor hizo las valijas y partió. La película se grabaría en Italia y en invierno. Antes de comenzar el rodaje, el actor tuvo una audiencia con el entonces papa Juan Pablo II, quien lo bendijo. Todavía no lo sabía, pero para lo que se venía precisaría la ayuda de la fe, según los creyentes, o un increíble temple, según los agnósticos.Lo que comenzó como un interesante desafío se convirtió en un verdadero reto profesional. Las condiciones de trabajo fueron extremas para el protagonista. Su maquillaje implicaba ocho horas de tarea. Lo citaban a las dos de la madrugada para lograr terminar a las 10 y comenzar a filmar. La grabación se interrumpía para “retocarlo” y si por mal tiempo se suspendían las tomas, debía dormir maquillado. Los productos eran especiales y resistentes, solo se quitaban en una ducha larga y furiosa con agua muy caliente. En un momento ni duchas ni demaquillantes fueron eficaces y su piel se comenzó a cubrir de ampollas que ante el mínimo roce con ropa o sábanas le provocaban fuertes dolores que le impedían dormir o mínimamente descansar.Si preparar las escenas era complejo, grabarlas era fatal. Para la toma del camino al calvario cargó una cruz de 70 kilos. El peso era tanto que le dislocó el hombro, situación que quedó registrada para la pantalla. La crucifixión fue peor. En su afán de realismo, el director lo colgó de la cruz. Durante 15 días permaneció varias horas suspendido en lo alto. En pleno invierno, con temperaturas bajísimas y apenas cubierto con un taparrabos, sufrió ataques de hipotermia, sus músculos temblaban de un modo tan violento que decidieron acercarle tres calentadores. Funcionaban bien con viento pero si el clima se calmaba podían quemarle las piernas.Intentaba comer algo, pero solo tenía náuseas. El frío le congelaba los labios y los asistentes le pasaban paños calientes para que pudiera balbucear alguna palabra. Ni paños ni calentadores alcanzaron, y terminó con un ataque de neumonía. En una de las jornadas y con un viento fuertísimo, uno de los soportes de la cruz cedió y magulló aún más su hombro. En otra de las jornadas comenzó una tormenta y sufrió una descarga eléctrica que quemó parte de su pelo aunque sin mayores consecuencias. Para algunos fue un milagro.Faltaba más. Antes de ser crucificado, según los evangelios, Jesús fue flagelado por los soldados. Al recrear la situación, para proteger al protagonista se le colocó sobre la espalda una placa de metal, pero al golpear uno de los actores calculó mal y le desgarró la piel. Caviezel se quedó sin aire y sin respirar por el dolor. Su herida, de 30 centímetros, se abrió varias veces antes de que finalice el rodaje.La filmación duró cinco meses y el actor asegura que todo valió la pena. Asegura que aún hoy lo reconocen en la calle por su rol y mucha gente le dice que los ayudó a recuperar su vida de fe. “Eso me da mucha esperanza y alegría”, cerró.