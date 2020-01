Jhon Viáfara fue extraditado a Estados Unidos

Viernes 24 de enero de 2020

El ex futbolista colombiano Jhon Viáfara será extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico. El ex campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas (2004) e integrante de la selección colombiana había sido detenido en marzo de 2019 por coordinar rutas de tráfico de droga hacia territorio norteamericano para el famoso Clan del Golfo y ahora deberá responder por estos delitos. Las investigaciones de la DEA afirmaban que Viáfara era parte de una red que enviaba droga desde Sudamérica hacia Centroamérica para luego llevarla hasta los Estados Unidos, donde era comercializada. Viáfara, que se retiró del fútbol profesional en 2015, había sido capturado con un cargamento de más de 2.500 kilogramos de cocaína, valorados en 28 millones de dólares.