Jesús sigue los pasos de su abuela Graciela

Miércoles 29 de abril de 2020

Graciela Borges es una de las actrices más importantes de la pantalla grande de todos los tiempos. Dueña de un estilo único y una belleza inigualable, es considerada un ícono del cine nacional, con más de 50 películas filmadas. En su filmografía hay títulos tan importantes como El dependiente, Los pasajeros del jardín, La ciénaga y Viudas, entre otras, como la última cinta de Juan José Campanella, El cuento de las comadrejas. Pero además es una actriz muy querida, no sólo por el público sino también por sus colegas.

Al igual que la gran mayoría de los argentinos, la Borges pasa la cuarentena en su casa de Pilar junto a dos amigas, pero lejos de su hijo, Juan Cruz Bordeau, y de su nieta, su adorada Jesús. Habla con la niña todos los días, y también hace videollamadas para mantener el contacto. Jesusita tiene 9 años y estudia teatro desde hace un tiempo. Es un muy histriónica, y con la complicidad de su papá y la supervisión de su mamá, Ilieana González, grabó unos videos imitando a su famosa abuela, con esos tics y modismos tan característicos de Graciela.

“Me gusto la alegría que me da en estos días estos videos de Jesús -contó Gra, en diálogo con Teleshow-. Y mi intención era compartirlos con la gente. Ella hace una especie de película y me imita. Me impresiona porque no se parece en nada en el color de mi voz, pero hay algo en ella que imita... que es una maravilla. Como mueve las manitos, es divina”.

“Ademas, ella inventó todo. Le dijo a su papá que la filme, usa esa frase ‘fatal’ y se suena la nariz como yo: Estoy muy mal de la voz dice’. Jesús hace toda la película”. La cinta protagonizada por la nieta de la actriz se llama Una tarde con Graciela Borges. Mientras su papá la entrevista, la nena hace todos los mohines que sabe que le encantan a su abuela, que no para de reír cada vez que recibe un nuevo episodio de su película.

“Hay días en que extraño y tengo ganas de ver a la chiquita, por eso pongo videos de ella en Instagram. Me dan ganas de abrazarla y de que me cuente cuentos de terror, de que me pinte las uñas. La extraño”, confesó Graciela.

Mientras siga la cuarentena Graciela seguirá “separada” de su nieta. Por eso, para hacer más liviana la espera, la pequeña sigue filmando videos para hacer su película, en la cual imita como nadie a su famosa abuela, que ya sabe que en Jesús tiene a una heredera en el mundo del espectáculo y la actuación.