Jennifer López se casa y su hija le prepara una gran sorpresa - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020

El avance del coronavirus impidió que Jennifer López y Alex Rodríguez pudieran festejar su casamiento.A pesar de la pandemia, ya volvieron a organizar el festejo y dieron una pista sobre la celebración que organizan: Emme, la hija que la cantante tiene con su ex, Marc Anthony, cantará para ellos en ese día tan especial para J Lo.Muy contenta por estar haciéndose cargo del show que sorprenderá a su mamá en su día especial, la joven charló con E! y contó que todavía no sabe con certeza qué cantara. Sin embargo, ya tiene en mente varias opciones.“Una canción que creo que cantaría es una que nos conecta a ella y a mí, pero estoy pensando en una canción que también los conectaría a ella y Alex”, explicó. Y agregó: “Pero una que nos conecta actualmente a ella y a mí es ‘Eres mi sol’”.Al igual que su mamá, la nena quiere ser cantante. De hecho, ya actuó junto a Jennifer en el Super Bowl y publicó su libro infantil Lord Help Me.