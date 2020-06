Jazz en tono: verde misionero

Sábado 13 de junio de 2020

El arte es impredecible, desliza Richard Cantero, y se mantiene activo creativamente en la ya perpetua cuarentena.Su afirmación se da en el marco del lanzamiento de una nueva canción que grabó con su compañero de Okarajazz Gerardo López.El video de Al alba se verá como propuesta de El Territorio desde hoy a la tarde en la web oficial del decano del periodismo misionero y según los músicos , siempre en tono de jazz, remite a un amanecer bien misionero entre el monte y el río.Cocinando jazz“Esto es como la cocina, van saliendo las cosas. Adónde termine este tema no se sabe. El arte no es tan predecible, me parece”, arrancó expresando Cantero sobre la producción.“Por el momento es una obra que calza justo en este contexto de confinamiento, de pensarse en la intimidad de reinventarse, de reconstruirse, de ver cómo seguimos... Me parece que eso está expresado muy bien en la composición”, describió, al tiempo que destacó que el artista crea a partir de lo que lo rodea.“No deja de ser misionero porque no podés desprenderte de la humedad escalofriante de los últimos tres días por ejemplo, los 44° a la sombra y el verde obsceno... todo eso forma parte de tu cosmogonía”, entendió.Particularmente y dentro del género que pregona Okara hace unos años, Cantero profundizó que “por más que se busque melódica y musicalmente una pieza cosmopolita, propone algo de identidad que va más allá”.En esa línea con exponentes que desde hace años cultivan el jazz en la provincia como Cacho Bernal, hoy lo novedoso quizás está puesto sobre la utilización de instrumentos, como los que introducen los Okara.“Nosotros solemos decir que el gualambao de Ramón Ayala es lo más parecido al jazz que hay en esta región”, graficó Cantero.Así, en la eterna pelea de qué género representa más a Misiones, reflexionó sobre la permeabilidad de la cultura, las constantes influencias y la capacidad de captar lo global con tinte regional.“Siempre hablamos de la identidad cultural del misionero, de la región y solemos caer en la misma idea de poner la frontera de la identidad en un estilo estético específico como la galopa, el chamamé, el gualambao, cuando la frontera es muy inmediata” lanzó.A tono con la constante capacidad de absorción de la cultura y sintiendo que latinoamérica encuentra cada vez más puntos de comunión, el compositor continúa pensando nuevas letras, con este espíritu. Empapándose en humedad misionera, pero atento a lo que vibra en la región toda.“Me parece que el mundo camina hacia una mirada más global, yo me siento latinoamericano aún cuando no haya viajado a Venezuela o a Colombia. Siento que es parte de mi mismo suelo y encuentro música en Venezuela, en Perú, Colombia que se parece a la que tenemos acá y viceversa”, relató.Entonces alentó: “Pensarnos desde una América más grande, más hermanada, más unida y la música rompe esas barreras, esos dilemas de identidad, de bandera” es el camino.Mientras se eleva el alba, cesan los ruidos de las bestias nocturnas que pululan por los montes y comienza el ajetreo -aun en aislamiento- de las familias, la chispa de Cantero se enciende y la música fluye.“Yo sigo componiendo, sigo pensando en un tercer disco aun cuando estamos trabajando para editar el segundo. Estoy pensando en composiciones que tengan que ver con el futuro de Okarajazz, mantener el formato de big band: banda grande con percusión instrumentos de viento...”, describió.Además, consignó que el aislamiento obligatorio plantea no sólo un desafío sino a veces un impedimento para la explosión de creatividad, sobre todo la grupal. Y así es que se esperanzó en que pronto esté disponible la reactivación de la actividad cultural.“Ojalá que tengamos prontas novedades para que la comunidad artística y cultural en la provincia de Misiones pueda comenzar a por lo menos preproducir. El arte no es ‘salimos hoy y tocamos’, necesitás ensayar y preparar, organizar todo y eso lleva tiempo”, explicó.Por eso es que juzgó necesario “pensarnos en cuidarnos, en protegernos cada uno y al otro, pero ver la posibilidad de comenzar a producir, porque cuando llegue la ola nos tiene que encontrar con cosas hechas”.Verde todo el año, la naturaleza misionera inspira, pero la inventiva por sí sola no produce, necesita el contacto con el otro, exhibirse para poder reproducirse y crecer en una especie de loop jazzero que se convierte en ritual de la siesta.